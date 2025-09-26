Германия хочет привлечь ІТ-таланты из Индии после того, как Трамп нацелился на визы H-1B Сегодня 07:06 — Мир

Германия хочет привлечь ІТ-таланты из Индии после того, как Трамп нацелился на визы H-1B

Посол Германии в Индии заявил, что его страна стремится привлечь квалифицированных ІТ-специалистов из Индии. Это происходит на фоне усиления ограничений по поводу виз H-1B, введенных президентом США Дональдом Трампом, что создает проблемы для индийской IT-индустрии.

«Наша миграционная политика надежна, современна и предсказуема. Мы не меняем наши правила кардинально за одну ночь», — заявил Филипп Акерманн, посол Германии в Индии и Бутане, в видео на своем X-аккаунте, пишет Bloomberg. Он подчеркнул, что индийцы найдут в европейской стране как стабильность, так и «прекрасные возможности для трудоустройства».

Заявление Германии прозвучало через несколько дней после того, как Трамп ввел сбор в размере $100 000 за новые заявки на визу H-1B для квалифицированных работников. Этот шаг непропорционально влияет на индийцев, составляющих две трети получателей таких виз. Новая политика угрожает индийской индустрии технологических услуг, годовой объем которой составляет $280 млрд, и тысячам рабочих мест.

Немецкая экономика ежегодно нуждается в сотнях тысяч иммигрантов, чтобы противодействовать негативным последствиям старения населения. Аккерманн начал свое обращение, отметив, что индийцы — одни из самых состоятельных работников в Германии.

«Средний индиец, работающий в Германии, зарабатывает больше, чем средний немец, работающий в Германии», — сказал он. «И это достаточно хорошая новость. Ведь высокая зарплата означает, что индийцы вносят значительный вклад в наше общество и наше благосостояние».

Великобритания также рассматривает планы по привлечению ведущих мировых талантов, даже несмотря на то, что США двигаются в противоположном направлении. На этой неделе издание Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что страна изучает предложения по отмене некоторых визовых сборов для лучших мировых специалистов. Также в начале этого года Европейский Союз в своем заявлении отметил, что в последние годы увеличил количество стипендий, предоставляемых индийским студентам.

Европа, в частности Германия, стала ключевым направлением для индийских талантов, поскольку индийцы составляли 13% всех иностранных студентов в 2023—2024 годах, согласно данным Немецкой службы академических обменов. Согласно исследованию, опубликованному посольством Германии в Индии, в начале 2025 г. в Германии проживало около 280 000 граждан Индии в качестве постоянных резидентов.

По официальным данным, США привлекают почти в шесть раз больше индийских студентов, а общее количество превысило 200 000 в 2024 году. Однако связи между Индией и Вашингтоном ухудшились после того, как Трамп ввел 50% тарифы на индийские товары, и визовые ограничения, вероятно, снизят поток студентов в США.

