Ryanair прекращает некоторые рейсы из еще одной европейской столицы

Ryanair прекращает некоторые рейсы из еще одной европейской столицы

Ирландский лоукостер Ryanair продолжает пересматривать свои полетные планы на фоне споров с властями отдельных стран Европы из-за налоговых и аэропортовых сборов.

Об этом сообщает The Sun.

Как пишет издание, самый крупный в Европе бюджетный перевозчик прекратит полеты между Ригой и двумя немецкими городами в следующем месяце.

В частности, рейсы между столицей Латвии и Меммингеном прекратятся 23 октября 2025, а рейсы между Ригой и Кельном — 29 октября.

Авиакомпания объяснила, что причиной отмены рейсов стали высокие авиационные налоги и сборы в Германии.

Еще в августе этого года Ryanair призвала правительство Германии «срочно сократить свои заоблачные расходы на авиасообщение».

Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер уже провел несколько волн сокращений полетной программы в Испанию — в общей сложности было отменено более 2 миллионов пассажирских мест в аэропортах этой страны. Более того, перевозчик угрожает дальнейшими сокращениями следующим летом.

