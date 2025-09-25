0 800 307 555
Ryanair прекращает некоторые рейсы из еще одной европейской столицы

Ирландский лоукостер Ryanair продолжает пересматривать свои полетные планы на фоне споров с властями отдельных стран Европы из-за налоговых и аэропортовых сборов.
Об этом сообщает The Sun.
Как пишет издание, самый крупный в Европе бюджетный перевозчик прекратит полеты между Ригой и двумя немецкими городами в следующем месяце.
В частности, рейсы между столицей Латвии и Меммингеном прекратятся 23 октября 2025, а рейсы между Ригой и Кельном — 29 октября.
Авиакомпания объяснила, что причиной отмены рейсов стали высокие авиационные налоги и сборы в Германии.
Еще в августе этого года Ryanair призвала правительство Германии «срочно сократить свои заоблачные расходы на авиасообщение».
Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер уже провел несколько волн сокращений полетной программы в Испанию — в общей сложности было отменено более 2 миллионов пассажирских мест в аэропортах этой страны. Более того, перевозчик угрожает дальнейшими сокращениями следующим летом.
По материалам:
УНІАН
