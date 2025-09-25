Налоговая система Италии: основные ставки и особенности Сегодня 20:22 — Личные финансы

Налоговая система Италии: основные ставки и особенности

Налоговая система Италии считается одной из самых сложных и одновременно нагруженных в Европейском Союзе. Она построена на многоуровневом принципе и основывается на прогрессивной шкале налогообложения доходов.

Об этом пишет Ukrainepuls

Налогообложение доходов физических лиц

Налог на прибыль (IRPEF — Imposta sui redditi delle persone fisiche) взимается сразу на трех уровнях:

национальном — основная ставка зависит от размера дохода: до 15 000 евро — 23%; 15 001 — 28 000 евро — 25%; 28 001 — 55 000 евро — 35%; свыше 55 000 евро — 43%;

региональном — от 1,23% до 3,33% в зависимости от региона;

муниципальном — от 0% до 0,8% в зависимости от конкретной общины.

Резиденты Италии платят налоги по всем доходам, полученным как в стране, так и за рубежом. Для нерезидентов облагаются только доходы, заработанные на территории Италии.

Читайте также Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить

Социальное обеспечение

Взносы в социальные фонды составляют около 40% от зарплаты. Из них примерно 30% платит работодатель и 10% - работник. Благодаря этим поступлениям финансируется система здравоохранения и социальной защиты населения.

Налог на добавленную стоимость (IVA)

базовая ставка — 22%;

пониженная — 10% (пищевые продукты, энергетика);

льготная — 4% (основные продукты питания, медицинские товары);

0% - для экспортных операций.

Особенности уплаты налогов для предпринимателей в Италии

Для малого и среднего бизнеса действует упрощенная система Regime forfettario. Она предусматривает:

15% единого налога;

5% для новых предпринимателей в первые пять лет.

Компании платят корпоративный налог (IRES) по ставке 24%, а также региональный налог на производственную деятельность (IRAP) — в среднем 3,9%.

Напомним, Италия входит в пятерку стран ЕС, приютивших больше всего переселенцев из Украины. Под защитой в этой стране находится 191 тысяча наших граждан.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.