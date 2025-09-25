Налоговая система Италии: основные ставки и особенности
Налоговая система Италии считается одной из самых сложных и одновременно нагруженных в Европейском Союзе. Она построена на многоуровневом принципе и основывается на прогрессивной шкале налогообложения доходов.
Об этом пишет Ukrainepuls.
Налогообложение доходов физических лиц
Налог на прибыль (IRPEF — Imposta sui redditi delle persone fisiche) взимается сразу на трех уровнях:
- национальном — основная ставка зависит от размера дохода: до 15 000 евро — 23%; 15 001 — 28 000 евро — 25%; 28 001 — 55 000 евро — 35%; свыше 55 000 евро — 43%;
- региональном — от 1,23% до 3,33% в зависимости от региона;
- муниципальном — от 0% до 0,8% в зависимости от конкретной общины.
Резиденты Италии платят налоги по всем доходам, полученным как в стране, так и за рубежом. Для нерезидентов облагаются только доходы, заработанные на территории Италии.
Социальное обеспечение
Взносы в социальные фонды составляют около 40% от зарплаты. Из них примерно 30% платит работодатель и 10% - работник. Благодаря этим поступлениям финансируется система здравоохранения и социальной защиты населения.
Налог на добавленную стоимость (IVA)
- базовая ставка — 22%;
- пониженная — 10% (пищевые продукты, энергетика);
- льготная — 4% (основные продукты питания, медицинские товары);
- 0% - для экспортных операций.
Особенности уплаты налогов для предпринимателей в Италии
Для малого и среднего бизнеса действует упрощенная система Regime forfettario. Она предусматривает:
- 15% единого налога;
- 5% для новых предпринимателей в первые пять лет.
Компании платят корпоративный налог (IRES) по ставке 24%, а также региональный налог на производственную деятельность (IRAP) — в среднем 3,9%.
Напомним, Италия входит в пятерку стран ЕС, приютивших больше всего переселенцев из Украины. Под защитой в этой стране находится 191 тысяча наших граждан.
