Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия)
Finance.ua проанализировал, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям.
Об этом мы пишем в статье:
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Испания и Италия — страны с относительно высокими требованиями к заемщикам и сложной бюрократической процедурой. Необходимо иметь номер NIE (Испания) или Permesso di soggiorno (Италия), разрешение на проживание, подтверждение стабильного дохода и положительную кредитную историю. Первоначальный взнос должен составлять не менее 30% стоимости недвижимости.
Испания
Условия и требования в Испании:
- номер NIE (идентификационный номер иностранца);
- вид на жительство;
- подтверждение стабильного дохода;
- положительная кредитная история;
- начальный взнос от 30% стоимости недвижимости;
- ипотека в евро;
- продолжительность ипотеки до 30 лет;
- банки могут потребовать дополнительные гарантии.
Пакет документов:
- беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Испании, например временную защиту;
- подтверждение дохода (выписка с места работы или налоговая декларация);
- выписка из банковского счета за последние месяцы;
- доказательства кредитной истории (если есть);
- первый взнос (минимум 10−20% стоимости недвижимости).
Особенности для украинских беженцев:
- Временная защита. Беженцы могут получать временную защиту, которая позволяет находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность. Для всех иностранцев, в том числе и беженцев, обязательна медицинская страховка.
Италия
Условия и требования в Италии:
- permesso di soggiorno (разрешение на проживание);
- подтверждение стабильного дохода;
- положительная кредитная история;
- начальный взнос от 30% стоимости недвижимости;
- ипотека в евро;
- продолжительность ипотеки до 30 лет;
- сложная бюрократическая процедура.
Пакет документов:
- резидентский статус: беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Италии, например временную защиту;
- подтверждение дохода (выписка с места работы или налоговая декларация).
- выписка из банковского счета за последние месяцы;
- доказательства кредитной истории (если есть);
- первый взнос (минимум 10−20% стоимости недвижимости).
Особенности для украинских беженцев:
- Беженцы могут получать временную защиту, которая позволяет находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность. Также беженцы могут получить социальную поддержку, которая может помочь в финансовом обеспечении.
В целом украинские беженцы могут получать ипотеку в Испании и Италии, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое состояние.
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