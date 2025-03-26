Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия) — Finance.ua
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Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия)

Недвижимость
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Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия)
Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия)
Finance.ua проанализировал, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям.
Об этом мы пишем в статье:

Жилье в Европе: как украинцам получить ипотеку и в каких странах выгодные условия

Испания и Италия — страны с относительно высокими требованиями к заемщикам и сложной бюрократической процедурой. Необходимо иметь номер NIE (Испания) или Permesso di soggiorno (Италия), разрешение на проживание, подтверждение стабильного дохода и положительную кредитную историю. Первоначальный взнос должен составлять не менее 30% стоимости недвижимости.
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Испания

Условия и требования в Испании:
  • номер NIE (идентификационный номер иностранца);
  • вид на жительство;
  • подтверждение стабильного дохода;
  • положительная кредитная история;
  • начальный взнос от 30% стоимости недвижимости;
  • ипотека в евро;
  • продолжительность ипотеки до 30 лет;
  • банки могут потребовать дополнительные гарантии.
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Пакет документов:
  • беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Испании, например временную защиту;
  • подтверждение дохода (выписка с места работы или налоговая декларация);
  • выписка из банковского счета за последние месяцы;
  • доказательства кредитной истории (если есть);
  • первый взнос (минимум 10−20% стоимости недвижимости).
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Особенности для украинских беженцев:
  • Временная защита. Беженцы могут получать временную защиту, которая позволяет находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность. Для всех иностранцев, в том числе и беженцев, обязательна медицинская страховка.

Италия

Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия)
Условия и требования в Италии:
  • permesso di soggiorno (разрешение на проживание);
  • подтверждение стабильного дохода;
  • положительная кредитная история;
  • начальный взнос от 30% стоимости недвижимости;
  • ипотека в евро;
  • продолжительность ипотеки до 30 лет;
  • сложная бюрократическая процедура.
Пакет документов:
  • резидентский статус: беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Италии, например временную защиту;
  • подтверждение дохода (выписка с места работы или налоговая декларация).
  • выписка из банковского счета за последние месяцы;
  • доказательства кредитной истории (если есть);
  • первый взнос (минимум 10−20% стоимости недвижимости).
Особенности для украинских беженцев:
  • Беженцы могут получать временную защиту, которая позволяет находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность. Также беженцы могут получить социальную поддержку, которая может помочь в финансовом обеспечении.
В целом украинские беженцы могут получать ипотеку в Испании и Италии, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое состояние.
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По материалам:
Finance.ua
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