Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия) Сегодня 21:00 — Недвижимость

Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия)

Finance.ua проанализировал, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям.

Об этом мы пишем в статье:

Испания и Италия — страны с относительно высокими требованиями к заемщикам и сложной бюрократической процедурой. Необходимо иметь номер NIE (Испания) или Permesso di soggiorno (Италия), разрешение на проживание, подтверждение стабильного дохода и положительную кредитную историю. Первоначальный взнос должен составлять не менее 30% стоимости недвижимости.

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Испания

Условия и требования в Испании:

номер NIE (идентификационный номер иностранца);

вид на жительство;

подтверждение стабильного дохода;

положительная кредитная история;

начальный взнос от 30% стоимости недвижимости;

ипотека в евро;

продолжительность ипотеки до 30 лет;

банки могут потребовать дополнительные гарантии.

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Пакет документов:

беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Испании, например временную защиту;

подтверждение дохода (выписка с места работы или налоговая декларация);

выписка из банковского счета за последние месяцы;

доказательства кредитной истории (если есть);

первый взнос (минимум 10−20% стоимости недвижимости).

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Особенности для украинских беженцев:

Временная защита. Беженцы могут получать временную защиту, которая позволяет находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность. Для всех иностранцев, в том числе и беженцев, обязательна медицинская страховка.

Италия

Условия и требования в Италии:

permesso di soggiorno (разрешение на проживание);

подтверждение стабильного дохода;

положительная кредитная история;

начальный взнос от 30% стоимости недвижимости;

ипотека в евро;

продолжительность ипотеки до 30 лет;

сложная бюрократическая процедура.

Пакет документов:

резидентский статус: беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Италии, например временную защиту;

подтверждение дохода (выписка с места работы или налоговая декларация).

выписка из банковского счета за последние месяцы;

доказательства кредитной истории (если есть);

первый взнос (минимум 10−20% стоимости недвижимости).

Особенности для украинских беженцев:

Беженцы могут получать временную защиту, которая позволяет находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность. Также беженцы могут получить социальную поддержку, которая может помочь в финансовом обеспечении.

В целом украинские беженцы могут получать ипотеку в Испании и Италии, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое состояние.

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