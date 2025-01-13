Испания ограничит покупку жилья для иностранцев из стран, не входящих в состав ЕС — Finance.ua

Испания ограничит покупку жилья для иностранцев из стран, не входящих в состав ЕС Сегодня 18:20 — Мир

Испания ограничит покупку жилья для иностранцев из стран, не входящих в состав ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес 13 января сообщил, что гражданам-нерезидентам из стран, не входящих в Европейский Союз (включая Великобританию), придется столкнуться с огромными налоговыми счетами, если они захотят купить дом в Испании, пишет Majorca Daily Bulletin.

Отмечается, что это была одна из серии мер, объявленных правительством с целью сделать жилье более доступным для испанских граждан.

По данным El Econimista, одной из главных мер является ограничение на покупку иностранцами, не являющимися членами ЕС.

«Для них налоговое бремя составит до 100% стоимости недвижимости», — заявил Санчес.

«Только в 2023 году нерезиденты из-за границ Европейского Союза купили 27 000 домов и квартир. Не для того чтобы жить в них, а главным образом для спекуляции. Чтобы заработать на них деньги. В контексте дефицита, который мы ощущаем, мы не можем себе этого позволить», — сказал Санчес.

Как отмечает издание, если этот новый законопроект станет законом, это станет серьезным ударом для тысяч британцев и американцев, желающих купить дом для отдыха в Испании.

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