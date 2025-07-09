В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья — Finance.ua

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В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья

Недвижимость
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В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья
В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья
Новая цифровая система выведет жилую очередь из тени. Впервые станет видно, сколько людей реально ждут, на каких условиях и какое решение можно предложить каждому — без вмешательства чиновников.
Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в интервью изданию «Коммерсант Украинский».
По ее словам, в настоящее время в Украине никто не может точно сказать, сколько людей стоит в квартирных очередях. Единственное, что известно наверняка — их очень много, более 600 тыс. украинцев, ожидающих обещанного жилья от государства десятилетиями. Впрочем, это данные десятилетней давности — в последние годы подсчетами особо никто не занимался.
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«Разные очереди — служебное жилье, неслужебное, фрагментированные списки, отсутствие синхронизации между общинами и учреждениями — все это делает невозможным определение реального количества людей, справедливо нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но понимание их точного количества важно в контексте эффективности будущей жилищной реформы», — подчеркнула Шуляк.
Чтобы это изменить, в Украине планируется запуск Единой информационно-аналитической жилищной системы — цифровой платформы, которая, в частности, позволит объединить все очереди, сформировать реальную картину спроса на жилье и предложить людям лучшие варианты решения их жилищного вопроса.
Цифровая система будет иметь несколько ключевых функций:
  1. Соединение всех очередей в единую прозрачную базу. Это позволит наконец-то увидеть, кто именно претендует на жилье, на каких основаниях и в какой последовательности.
  2. Поиск оптимального решения для каждого человека. Платформа будет анализировать доходы, социальный статус (например, ВПЛ, человек с инвалидностью), наличие жилья и предлагать конкретные варианты — льготную ипотеку, социальное жилье, лизинг, программы работодателя и т. д.
  3. Устранение чиновника из процесса принятия решения. Человек будет получать предложение автоматически без ручного вмешательства. Это станет одним из антикоррупционных предохранителей, когда чиновники за взятки вручную двигают очереди.
«Наша задача — устранить чиновника там, где решение может принять система. Это то же самое, что мы сделали в строительной сфере, когда в 2019-м запустили ЕГЭССС. На старте тоже было непонимание, а теперь — это успешное цифровое решение, которое экономит людям месяцы времени», — отметила Шуляк.
Отдельно Шуляк отметила, что платформа станет критически важной для решения жилищного вопроса внутриперемещенных лиц, которые чаще всего оказываются без жилья и вне системной поддержки.
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«Цифровая система — это возможность найти решение не только для ВПЛ, но и для каждого, кто реально нуждается в жилье. Это будет точка входа, как в случае с ЕГЭССС», — сказала она.
Относительно сроков запуска цифровой системы, которая поможет в решении этих вопросов, парламентарий сказала, что они будут зависеть от принятия законопроекта № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», дедлайном для которого является 4 квартал 2025 года — это требование программы Ukraine Facility, согласно которой ЕС предоставляет Украине 50 млрд евро.
«Это не просто новый закон. Это старт жилищной реформы. И цифровая платформа — один из ее ключевых инструментов», — резюмировала Шуляк.
По материалам:
РБК-Україна
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