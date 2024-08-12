Квартиру бесплатно: чем хотят заменить жилищную очередь в Украине — Finance.ua

Квартиру бесплатно: чем хотят заменить жилищную очередь в Украине Сегодня 10:00 — Недвижимость

Квартиру бесплатно: чем хотят заменить жилищную очередь в Украине

В Украине готовятся переписать Жилищный кодекс. Настоящий, с многочисленными изменениями, действует еще с советских времен и прописывает очень важное для украинцев право на бесплатное жилье.

До войны в очереди только в столице стояли около 68 тыс. человек, почти 28 тыс. — во Львове, 16,7 тыс. — в Одессе, 15 тыс. — в Харькове. Теперь эту очередь могут просто разогнать.

«Минфин» спросил у Елены Шуляк, председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, действительно ли это так, и какие возможности для улучшения жилищных условий наши граждане получат взамен.

С обновлением Жилищного кодекса мы опоздали лет на 15−20, его еще тогда нужно было менять. Сегодня Украина стоит перед двумя большими вызовами. Первый — это полномасштабное вторжение, второй — наш евроинтеграционный курс.

Несмотря на то, что идет война, мы все равно проводим реформы, потому что Украине очень важно сейчас получить полноправное членство в ЕС. И именно эти два вызова подсветили проблему — наш Жилищный кодекс не выполняет свою функцию и никак не решает запрос людей на решение жилищного вопроса.

Что будет с теми, кто стоит в очереди на бесплатное жилье

В квартирной очереди — 600 тысяч украинцев. Из них 100 тысяч — это семьи военнослужащих и те, кто живет в аварийном жилье. Но квартиры по очереди и до войны получало очень небольшое количество украинцев. Квартирная очередь — это вообще тема для журналистских расследований и правоохранительных органов.

«Мы все знаем, как использовались земли Минобороны, как на территории Киева исчезали целые военные городки, а на их месте появлялись новые ЖК. Учреждения тоже не стояли в стороне от такой схемы», — сказала она.

Часть квартир в новых жилых комплексах действительно шла на распределение по очереди, но на самом деле бесплатное жилье получали единицы. Это также стало одной из причин того, что у нас такая огромная квартирная очередь. Люди стоят в очереди по 10−20 лет, и сказать, что у них есть какая-то перспектива, вероятно, будет нечестно. Сейчас, по-моему, уже пора признать, что старый Жилищный кодекс не работает. Нужно брать самые лучшие европейские модели и менять жилищное законодательство.

Есть жилищные проблемы, которые можно решить уже сейчас, не дожидаясь принятия нового закона. Те же ВПЛ, выбирая жилье по программе «єОселя», должны найти объект не старше трех лет. Найти такое где-то в Пырятине, Лубнах или Золотоноше и других небольших городах, по которым разбросаны наши переселенцы, не так просто, там десятилетиями ничего не строилось. И даже если человек нашел работу где-то в Пырятине, и у него есть из чего платить кредит, он физически не может воспользоваться государственной программой из-за этих ограничений по возрасту жилья.

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