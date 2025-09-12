0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить

Личные финансы
122
Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить
Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить
Многие украинцы сейчас живут в Италии: кто-то приехал временно, а некоторые уже задумываются, стоит ли оставаться и строить свою жизнь в этой стране в дальнейшем. Чтобы принять такое решение, важно понимать не только перспективы интеграции, но и реальные условия жизни от стоимости жилья до цен в супермаркетах и ​​доступности медицины.
Как пишет Ukraine Pulse, по данным Numbeo, Италия занимает 40-е место в мире по уровню жизни населения, опережая Грецию, Турцию и Грузию. Этот рейтинг учитывает экономическое положение, покупательную способность, уровень преступности, здравоохранение и экологию.
По состоянию на сентябрь прошлого года страна приняла около 167 тысяч украинцев, хотя в последнее время зафиксирован небольшой отток — около 1310 человек покинули Италию.

Жилье и коммуналка

Цены на аренду существенно отличаются в зависимости от региона. В крупных городах, таких как Милан или Турин, аренда дороже, чем на юге. В Болонье жилье можно снять от 650 евро при средней зарплате 1640 евро, а во Флоренции — от 730 евро при зарплате около 1590 евро.
Читайте также
  • Однокомнатная квартира в центре стоит 600−1000 евро, в пригороде — 400−700 евро.
  • Трехкомнатные апартаменты для семьи обойдутся в 1100—1900 евро в центре и в 700−1200 евро в спальном районе.
  • Коммунальные услуги (электричество, отопление, вода, вывоз мусора) — около 240 евро ежемесячно.

Транспортные расходы

Автомобиль в использовании обходится дорого: бензин стоит примерно 1,8 евро за литр. Общественный транспорт намного выгоднее — месячный абонемент стоит 35 евро, билет на автобус — 1,2 евро. Поездка на такси стартует от 5 евро, каждый километр — около 1,5 евро.

Питание и развлечения

Среднестатистическая семья тратит на продукты около 430 евро в месяц. Например, цены в супермаркетах таковы:
  • литр молока — 1,5 евро
  • килограмм сыра — 13 евро
  • 12 яиц — 3,4 евро
  • картофель (1 кг) — 1,6 евро
  • яблоки (1 кг) — 2 евро
  • говядина (1 кг) — 15 евро
  • куриные грудки (1 кг) — 11 евро

Читайте также: Как получить выплату после увольнения за границей

Ужин на двоих в ресторане обойдется в 29−51 евро. Меню в McDonald’s — около 10 евро, чашка капучино — 1,6 евро.

Дополнительные расходы

Образование и медицина также требуют серьезных затрат: обучение в международной начальной школе — около 9250 евро в год, частный сад — 520 евро в месяц. Визит к врачу стоит около 90 евро.

Итог

Для комфортабельной жизни семьи в Италии требуется от 1061 евро в месяц без учета аренды жилья. Однако окончательные расходы зависят от региона и образа жизни семьи.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems