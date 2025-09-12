Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить Сегодня 20:08 — Личные финансы

Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить

Многие украинцы сейчас живут в Италии: кто-то приехал временно, а некоторые уже задумываются, стоит ли оставаться и строить свою жизнь в этой стране в дальнейшем. Чтобы принять такое решение, важно понимать не только перспективы интеграции, но и реальные условия жизни от стоимости жилья до цен в супермаркетах и ​​доступности медицины.

Как пишет Ukraine Pulse , по данным Numbeo, Италия занимает 40-е место в мире по уровню жизни населения, опережая Грецию, Турцию и Грузию. Этот рейтинг учитывает экономическое положение, покупательную способность, уровень преступности, здравоохранение и экологию.

По состоянию на сентябрь прошлого года страна приняла около 167 тысяч украинцев, хотя в последнее время зафиксирован небольшой отток — около 1310 человек покинули Италию.

Жилье и коммуналка

Цены на аренду существенно отличаются в зависимости от региона. В крупных городах, таких как Милан или Турин, аренда дороже, чем на юге. В Болонье жилье можно снять от 650 евро при средней зарплате 1640 евро, а во Флоренции — от 730 евро при зарплате около 1590 евро.

Однокомнатная квартира в центре стоит 600−1000 евро, в пригороде — 400−700 евро.

Трехкомнатные апартаменты для семьи обойдутся в 1100—1900 евро в центре и в 700−1200 евро в спальном районе.

Коммунальные услуги (электричество, отопление, вода, вывоз мусора) — около 240 евро ежемесячно.

Транспортные расходы

Автомобиль в использовании обходится дорого: бензин стоит примерно 1,8 евро за литр. Общественный транспорт намного выгоднее — месячный абонемент стоит 35 евро, билет на автобус — 1,2 евро. Поездка на такси стартует от 5 евро, каждый километр — около 1,5 евро.

Питание и развлечения

Среднестатистическая семья тратит на продукты около 430 евро в месяц. Например, цены в супермаркетах таковы:

литр молока — 1,5 евро

килограмм сыра — 13 евро

12 яиц — 3,4 евро

картофель (1 кг) — 1,6 евро

яблоки (1 кг) — 2 евро

говядина (1 кг) — 15 евро

куриные грудки (1 кг) — 11 евро

Ужин на двоих в ресторане обойдется в 29−51 евро. Меню в McDonald’s — около 10 евро, чашка капучино — 1,6 евро.

Дополнительные расходы

Образование и медицина также требуют серьезных затрат: обучение в международной начальной школе — около 9250 евро в год, частный сад — 520 евро в месяц. Визит к врачу стоит около 90 евро.

Итог

Для комфортабельной жизни семьи в Италии требуется от 1061 евро в месяц без учета аренды жилья. Однако окончательные расходы зависят от региона и образа жизни семьи.

