Сколько автомобилей украинцы еженедельно покупают на аукционах США (инфографика) Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Сколько автомобилей украинцы еженедельно покупают на аукционах США (инфографика)

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали данные сервиса AutoAstat о том, как украинские дилеры и частные заказчики покупали транспортные средства на страховых аукционах США и Канады (Copart, IAAI и других) за последние 20 недель.

Этот показатель считают важным опережающим индикатором, поскольку он демонстрирует реальное состояние спроса за 2 или 3 месяца до того, как автомобили пересекут границу Украины и появятся в статистике первых регистраций МВД.

В среднем украинский рынок формирует стабильный спрос на уровне 1300 или 1400 автомобилей в неделю. В то же время динамика характеризуется значительной волатильностью от пиковых значений почти в 1500 авто до резких спадов до 800 единиц. Причины таких изменений объяснил эксперт Института исследований авторынка Остап Новицкий.

Инфографика: eauto.org.ua

Влияние американских праздников

По словам эксперта, график напоминает американские горки, но все колебания имеют логические объяснения. Первые два провала связаны с американскими праздниками. Событие A на 27 неделе — День Независимости США. Событие B на 36 неделе — День труда. В эти периоды аукционы работают в ограниченном режиме, количество лотов уменьшается, а логистика замедляется. В результате украинские покупатели физически покупают меньше из-за минимального предложения.

Подготовка к завершению льгот

Пиковые значения на 41 и 42 неделях, когда было приобретено почти 1400 автомобилей, связаны с активностью покупателей электромобилей. Она выросла перед логистическим дедлайном. Доставка авто из США занимает около 2 месяцев или больше. Чтобы привезти электромобиль до 31 декабря 2025 г., пока действует нулевая ставка НДС, покупатели должны были завершить торги примерно до середины октября.

Спад из-за неопределенности и информационного шума

Самые низкие показатели на 43 и 44 неделях, когда было приобретено 826 авто, вызвали два фактора. Во-первых, возможность успеть до завершения льгот фактически исчезла, поскольку автомобили, приобретенные в этот период, прибыли бы уже в январе 2026 года.

Во-вторых, 22 октября в медиа появились новости о возможном продлении льгот на растаможку и быстрое опровержение этой информации профильным комитетом. Неопределенность с НДС заставила покупателей приостановить решение, поскольку существовала вероятность удорожания авто минимум на 20%.

С 45 недели спрос начал восстанавливаться. Рынок адаптировался, эмоциональный фон стабилизировался, а интерес покупателей, вероятно, сместился в сторону авто с ДВС, для которых дата доставки не критична.

Напомним, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял , что Верховная Рада не будет продлевать на 2026 год налоговые льготы, освобождающие импорт электромобилей в Украину от уплаты НДС и пошлины.

Он отметил, что лоббисты, связанные с импортерами электромобилей, пытались включить соответствующую правку при рассмотрении госбюджета в первом чтении. По его словам, принятие такой нормы привело бы к потере государственным бюджетом около 30 млрд грн. Эта сумма пропорциональна дополнительным поступлениям от банковского сектора.

Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий рассказывал , что в случае отмены льгот цены на электромобили могут вырасти до 40%, а рынок упадет примерно на 30%.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.