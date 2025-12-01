0 800 307 555
Сколько автомобилей украинцы еженедельно покупают на аукционах США (инфографика)

Сколько автомобилей украинцы еженедельно покупают на аукционах США (инфографика)
Сколько автомобилей украинцы еженедельно покупают на аукционах США (инфографика)
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали данные сервиса AutoAstat о том, как украинские дилеры и частные заказчики покупали транспортные средства на страховых аукционах США и Канады (Copart, IAAI и других) за последние 20 недель.
Этот показатель считают важным опережающим индикатором, поскольку он демонстрирует реальное состояние спроса за 2 или 3 месяца до того, как автомобили пересекут границу Украины и появятся в статистике первых регистраций МВД.
В среднем украинский рынок формирует стабильный спрос на уровне 1300 или 1400 автомобилей в неделю. В то же время динамика характеризуется значительной волатильностью от пиковых значений почти в 1500 авто до резких спадов до 800 единиц. Причины таких изменений объяснил эксперт Института исследований авторынка Остап Новицкий.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua

Влияние американских праздников

По словам эксперта, график напоминает американские горки, но все колебания имеют логические объяснения. Первые два провала связаны с американскими праздниками. Событие A на 27 неделе — День Независимости США. Событие B на 36 неделе — День труда. В эти периоды аукционы работают в ограниченном режиме, количество лотов уменьшается, а логистика замедляется. В результате украинские покупатели физически покупают меньше из-за минимального предложения.

Подготовка к завершению льгот

Пиковые значения на 41 и 42 неделях, когда было приобретено почти 1400 автомобилей, связаны с активностью покупателей электромобилей. Она выросла перед логистическим дедлайном. Доставка авто из США занимает около 2 месяцев или больше. Чтобы привезти электромобиль до 31 декабря 2025 г., пока действует нулевая ставка НДС, покупатели должны были завершить торги примерно до середины октября.

Спад из-за неопределенности и информационного шума

Самые низкие показатели на 43 и 44 неделях, когда было приобретено 826 авто, вызвали два фактора. Во-первых, возможность успеть до завершения льгот фактически исчезла, поскольку автомобили, приобретенные в этот период, прибыли бы уже в январе 2026 года.
Во-вторых, 22 октября в медиа появились новости о возможном продлении льгот на растаможку и быстрое опровержение этой информации профильным комитетом. Неопределенность с НДС заставила покупателей приостановить решение, поскольку существовала вероятность удорожания авто минимум на 20%.
С 45 недели спрос начал восстанавливаться. Рынок адаптировался, эмоциональный фон стабилизировался, а интерес покупателей, вероятно, сместился в сторону авто с ДВС, для которых дата доставки не критична.
Напомним, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял, что Верховная Рада не будет продлевать на 2026 год налоговые льготы, освобождающие импорт электромобилей в Украину от уплаты НДС и пошлины.
Он отметил, что лоббисты, связанные с импортерами электромобилей, пытались включить соответствующую правку при рассмотрении госбюджета в первом чтении. По его словам, принятие такой нормы привело бы к потере государственным бюджетом около 30 млрд грн. Эта сумма пропорциональна дополнительным поступлениям от банковского сектора.
Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий рассказывал, что в случае отмены льгот цены на электромобили могут вырасти до 40%, а рынок упадет примерно на 30%.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
