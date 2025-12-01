ТОП-10 хороших авто, которые никому не нужны
Аналитики проанализировали имеющиеся в открытом доступе данные по продажам авто и составили список из 10 наименее продаваемых авто, которые на самом деле незаслуженно обделены вниманием покупателей.
Об этом пишет издание Topspeed.
В этот писк вошли:
- Mini Hard-Top 2-Door. Хотя на рынке есть спрос на компактные сити-кары, эта модель почему-то не нашла своего покупателя. Машину критикуют за тесноту и непрактичность.
- Jeep Compass. В сегменте компактных кроссоверов конкуренция слишком велика. И в зависимости от потребностей клиента у Jeep Compass всегда находится лучшая альтернатива.
- Mercedes-Benz SL. Это старожил в модельной линейке Mercedes. Но эта машина, как и вся продукция бренда, страдает одной проблемой — заоблачно высокая цена.
- Nissan Versa Sedan. Это хороший бюджетный автомобиль, предлагающий самые базовые технологии. Но что если базовый вариант — это не то, что всем нужно? Особенно, когда можно немного доплатить и получить значительно более продвинутое авто.
- Ford Mustang. Медленные продажи Ford Mustang — тренд последних нескольких лет. Причина в основном в цене.
- Volvo XC90. Скрытая жемчужина премиум-класса, которую не замечают на фоне громко распиаренных конкурентов от BMW и Lexus.
- Audi А6. Главная беда этой модели в том, что рынок в целом теряет интерес к роскошным седанам.
- Audi A4. Популярность модели за последние годы снизилась из-за проблем с надежностью и ряда других проблем. Также свою роль сыграл постоянный успех других немецких автопроизводителей — BMW и Mercedes-Benz.
- Maserati Grecale. Попытка компании выйти на рынок внедорожников, вероятно, несколько запоздалая. Этот пирог давно поделен, и для Maserati места за столом уже не осталось.
- Jaguar F-PACE. В этой машине действительно все прекрасно. Чем она не угодила покупателям — настоящая загадка.
В октябре украинцы приобрели 26,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Из этого количества 9,6 тыс. (37%) составляли ввезенные из-за границы подержанные легковушки в возрасте до 5 лет. По данным аналитиков, наибольшую долю в этом сегменте занимают электромобили — 57%.
