Стоимость жизни в Румынии ниже, чем в большинстве стран ЕС
Румыния — еще одна из самых дешевых стран ЕС для жизни. Цены в среднем на 30% ниже, чем в других странах Евросоюза. В частности, недорогие услуги мобильной связи и интернета. Самые низкие тарифы на коммунальные услуги.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Кроме низких расходов на жизнь, Румыния привлекает иностранцев комфортными условиями проживания и дружелюбным населением. А такие города как Тимишоара, Клуж-Напока, Констанца и Сибиу — одни из самых доступных в стране.
Ориентировочные ежемесячные расходы на проживание с одного человека в Румынии составляют 610 евро без учета арендной платы. В целом, стоимость жизни в этой стране в среднем на 44,8% выше, чем в Украине, а арендная плата — на 35,5%.
Жилье
- аренда 1-комнатной квартиры: в центре — 424 евро, вне центра — 311 евро в месяц;
- аренда 3-комнатной квартиры: в центре — 728 евро, вне центра — 526 евро в месяц.
Еда
- хлеб и крупы: буханка хлеба — 1,10 евро, 1 кг риса — 1,47 евро;
- молоко (1 литр) — 1,37 евро;
- яйца (12 шт.) — 2,83 евро;
- мясо (за 1 кг): куриное филе — 5,87 евро, говядина — 9,59 евро;
- напитки: бутылка воды (1,5 л) — 0,73 евро, бутылка вина — 5,93 евро, пиво (0,5 л) — 1 евро.
Прочие расходы:
- кафе и рестораны: ужин на двоих в ресторане среднего класса — 43 евро, МакМеню в МакДональдз — 6,9 евро, капучино — 2,50 евро;
- общественный транспорт: билет в местном общественном транспорте — 0,69 евро, такси 1 км — 0,69 евро;
- одежда: 1 пара джинсов — 62 евро, 1 летнее платье — 36 евро, кроссовки — 72 евро, мужская кожаная обувь — 80,60 евро.
Подробнее о самых дешевых для жизни странах Европы читайте в статье по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Стоимость жизни в Румынии ниже, чем в большинстве стран ЕС
рф планирует повысить НДС, чтобы продолжать финансировать войну против Украины
Ryanair прекращает некоторые рейсы из еще одной европейской столицы
Италия может заморозить пенсионный возраст на уровне 67 лет
Bloomberg: наступление на Газу обойдется Израилю в $7,5 миллиарда — это более 1% ВВП страны
Польша изменяет правила краткосрочной аренды