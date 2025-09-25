Стоимость жизни в Румынии ниже, чем в большинстве стран ЕС Сегодня 19:22 — Мир

Стоимость жизни в Румынии ниже, чем в большинстве стран ЕС

Румыния — еще одна из самых дешевых стран ЕС для жизни. Цены в среднем на 30% ниже, чем в других странах Евросоюза. В частности, недорогие услуги мобильной связи и интернета. Самые низкие тарифы на коммунальные услуги.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Кроме низких расходов на жизнь, Румыния привлекает иностранцев комфортными условиями проживания и дружелюбным населением. А такие города как Тимишоара, Клуж-Напока, Констанца и Сибиу — одни из самых доступных в стране.

Ориентировочные ежемесячные расходы на проживание с одного человека в Румынии составляют 610 евро без учета арендной платы. В целом, стоимость жизни в этой стране в среднем на 44,8% выше, чем в Украине, а арендная плата — на 35,5%.

Жилье

аренда 1-комнатной квартиры: в центре — 424 евро, вне центра — 311 евро в месяц;

аренда 3-комнатной квартиры: в центре — 728 евро, вне центра — 526 евро в месяц.

Еда

хлеб и крупы: буханка хлеба — 1,10 евро, 1 кг риса — 1,47 евро;

молоко (1 литр) — 1,37 евро;

яйца (12 шт.) — 2,83 евро;

мясо (за 1 кг): куриное филе — 5,87 евро, говядина — 9,59 евро;

напитки: бутылка воды (1,5 л) — 0,73 евро, бутылка вина — 5,93 евро, пиво (0,5 л) — 1 евро.

Прочие расходы:

кафе и рестораны: ужин на двоих в ресторане среднего класса — 43 евро, МакМеню в МакДональдз — 6,9 евро, капучино — 2,50 евро;

общественный транспорт: билет в местном общественном транспорте — 0,69 евро, такси 1 км — 0,69 евро;

одежда: 1 пара джинсов — 62 евро, 1 летнее платье — 36 евро, кроссовки — 72 евро, мужская кожаная обувь — 80,60 евро.

Подробнее о самых дешевых для жизни странах Европы читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.