Мир
16
Стоимость жизни в Румынии ниже, чем в большинстве стран ЕС
Румыния — еще одна из самых дешевых стран ЕС для жизни. Цены в среднем на 30% ниже, чем в других странах Евросоюза. В частности, недорогие услуги мобильной связи и интернета. Самые низкие тарифы на коммунальные услуги.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Кроме низких расходов на жизнь, Румыния привлекает иностранцев комфортными условиями проживания и дружелюбным населением. А такие города как Тимишоара, Клуж-Напока, Констанца и Сибиу — одни из самых доступных в стране.
Ориентировочные ежемесячные расходы на проживание с одного человека в Румынии составляют 610 евро без учета арендной платы. В целом, стоимость жизни в этой стране в среднем на 44,8% выше, чем в Украине, а арендная плата — на 35,5%.
Жилье
  • аренда 1-комнатной квартиры: в центре — 424 евро, вне центра — 311 евро в месяц;
  • аренда 3-комнатной квартиры: в центре — 728 евро, вне центра — 526 евро в месяц.
Еда
  • хлеб и крупы: буханка хлеба — 1,10 евро, 1 кг риса — 1,47 евро;
  • молоко (1 литр) — 1,37 евро;
  • яйца (12 шт.) — 2,83 евро;
  • мясо (за 1 кг): куриное филе — 5,87 евро, говядина — 9,59 евро;
  • напитки: бутылка воды (1,5 л) — 0,73 евро, бутылка вина — 5,93 евро, пиво (0,5 л) — 1 евро.
Прочие расходы:
  • кафе и рестораны: ужин на двоих в ресторане среднего класса — 43 евро, МакМеню в МакДональдз — 6,9 евро, капучино — 2,50 евро;
  • общественный транспорт: билет в местном общественном транспорте — 0,69 евро, такси 1 км — 0,69 евро;
  • одежда: 1 пара джинсов — 62 евро, 1 летнее платье — 36 евро, кроссовки — 72 евро, мужская кожаная обувь — 80,60 евро.

Подробнее о самых дешевых для жизни странах Европы читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
