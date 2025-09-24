Bloomberg: наступление на Газу обойдется Израилю в $7,5 миллиарда — это более 1% ВВП страны Сегодня 07:44 — Мир

Наступление на город Газа обойдется Израилю в 25 млрд шекелей ($7,5 млрд) до конца 2025 года — или 1% ВВП страны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя властей Израиля.

Эти расходы прибавятся к предыдущим 204 миллиардам шекелей ($55 млрд) военных расходов на почти двухлетнюю войну в секторе Газа, распространившуюся на Ливан, Иран, Сирию и Йемен.

Поскольку боевым действиям почти два года, а наступление на город Газа, по прогнозам, продлится еще несколько месяцев, инвесторы внимательно следят за экономическими последствиями войны. Экономика Израиля объемом $580 миллиардов остается меньше, чем до войны, с учетом инфляции, а правительство в прошлом году осуществило рекордные заимствования на рынках облигаций для финансирования конфликта.

Кабинет министров попросил парламент принять увеличение бюджета этого года на 30 миллиардов шекелей ($8 млрд) — утвержденного всего шесть месяцев назад — чтобы покрыть короткую войну с Ираном и предыдущие боевые действия в Газе. Целевой дефицит вырастет до 5,2% и, учитывая эскалацию боев, возможны дальнейшие пересмотры.

Израильский чиновник предоставил распределение военных расходов Израиля за последние два года и расходов на подготовку к будущим конфликтам. Наибольшая доля военных расходов — около трети — пошла на выплаты резервистам. Десятки тысяч израильтян были призваны с начала войны и получают в среднем 36 тысяч шекелей ($9 730) в месяц — на 50% больше, чем средняя зарплата в стране.

Боеприпасы и системы перехвата ракет являются второй по величине статьей расходов, составляют четверть всех расходов, сказал чиновник.

Отдельно Израиль выделяет около $49 миллиардов на долгосрочные закупки для укрепления военных возможностей в будущем. Сюда входят $2,9 миллиарда на эскадрилью F-35, $2,8 миллиарда на ракетные катера класса Саар и $1,5 миллиарда на эскадрилью F-15. Более $8,9 миллиарда будут направлены на исследования и разработки.

Напомним, активные боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжаются с 7 октября 2023 года. В середине января 2025 года Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Однако в ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и начал там масштабные операции.

7 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена взять под контроль всю прибрежную территорию. В середине августа израильские военные одобрили рамочный план новой наступательной операции на Газу.

