Война в секторе Газа угрожает мировой экономике — глава МВФ Сегодня 19:14 — Мир

Война в секторе Газа угрожает мировой экономике — глава МВФ

Мировая экономика продолжает развиваться и проявлять устойчивость перед разными войнами и геополитическими кризисами, однако конфликт на Ближнем Востоке будет иметь более широкие последствия.

Как сообщает DW , об этом заявила главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб», — сказала Георгиева.

МВФ снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4% до 2,9%, а перспективы региона назвал крайне неопределенными из-за большого количества рисков. К ним МВФ отнес угрозу распространения войны в секторе Газа на соседние с Израилем страны, а также последующие перебои в торговле из-за атак на суда в Красном море.

Ранее Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 п.п. до 3,1%. В 2025 году ожидается рост на 3,2%.

Укрінформ По материалам:

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