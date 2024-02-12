Война в секторе Газа угрожает мировой экономике — глава МВФ — Finance.ua
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Война в секторе Газа угрожает мировой экономике — глава МВФ

Мир
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Война в секторе Газа угрожает мировой экономике — глава МВФ
Война в секторе Газа угрожает мировой экономике — глава МВФ
Мировая экономика продолжает развиваться и проявлять устойчивость перед разными войнами и геополитическими кризисами, однако конфликт на Ближнем Востоке будет иметь более широкие последствия.
Как сообщает DW, об этом заявила главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб», — сказала Георгиева.
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МВФ снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4% до 2,9%, а перспективы региона назвал крайне неопределенными из-за большого количества рисков. К ним МВФ отнес угрозу распространения войны в секторе Газа на соседние с Израилем страны, а также последующие перебои в торговле из-за атак на суда в Красном море.
Ранее Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 п.п. до 3,1%. В 2025 году ожидается рост на 3,2%.
По материалам:
Укрінформ
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