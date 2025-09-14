В США снизилась безработица среди ІТ-специалистов, но рабочие места сокращаются Сегодня 22:19 — Мир

В США снизилась безработица среди ІТ-специалистов, но рабочие места сокращаются

В августе уровень безработицы среди ІТ-специалистов в США снизился до 4,5% по сравнению с 5,5% в июле. По данным консалтинговой компании Janco Associates, количество безработных в отрасли сократилось до 118 тысяч против 140 тысяч месяцем ранее. Несмотря на это, рынок технологических вакансий продолжает уменьшаться.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Почему спрос на ІТ-специалистов уменьшается

По официальной статистике Министерства труда США, в течение августа в экономике создали всего лишь 22 тысячи новых рабочих мест, что отражает ухудшение ситуации на рынке труда. Общий уровень безработицы в стране вырос до 4,3%.

Руководитель Janco Виктор Янулайтис отметил, что спрос на ІТ-специалистов с общими техническими навыками снижается, тогда как интерес к экспертам в сфере искусственного интеллекта сохраняется на высоком уровне.

По его словам, на сокращение оказывают влияние автоматизация и развитие искусственного интеллекта в телекоммуникациях и сетевой инфраструктуре.

Дополнительно ситуацию усложняет аутсорсинг функций, связанных с начислением заработной платы и кредиторской задолженностью.

Малый и средний бизнес также уменьшает наем технических специалистов, что особенно ощутимо сказывается на рынке.

«Эти компании обычно стимулируют наем в широком спектре ІТ-профессий, но сейчас этот процесс значительно замедлился», — подчеркнул Янулайтис.

Аналитика CompTIA на основе данных компании Lightcast показывает, что в августе на рынке было 446 763 активных вакансий в сфере технологий — на 2,6% меньше, чем в июле.

В то же время, количество объявлений о работе в направлении искусственного интеллекта выросло на 94% по сравнению с августом прошлого года.

Эксперты отмечают, что это свидетельствует о необходимости для ІТ-специалистов овладевать навыками работы с технологиями искусственного интеллекта, чтобы оставаться конкурентными как в рамках своих компаний, так и на более широком рынке труда.

«Компании стремятся сократить затраты и повысить производительность с помощью автоматизации и искусственного интеллекта. Это создает давление на работодателей, чтобы они активнее внедряли такие технологии», — пояснил технический директор TEKsystems Рам Паланиаппан.

