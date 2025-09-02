Айтишники стали меньше донатить: кто и как поддерживает армию (инфографика) — Finance.ua

Айтишники стали меньше донатить: кто и как поддерживает армию (инфографика) Сегодня 12:03 — Личные финансы

Айтишники стали меньше донатить: кто и как поддерживает армию (инфографика)

За год средний размер ежемесячных донатов айтишников снизился со $188 до $155. Снизились и относительные показатели: теперь в среднем они тратят на донаты 5% дохода (в прошлом году было 7%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

На данный момент регулярно поддерживают Силы обороны 70% опрошенных айтишников. В прошлом году таких было 75%, а в 2022 году — 82%.

Инфографика: DOU

Кто донатит больше всего

Больше всего донаторов среди айтишников за рубежом, которые планируют вернуться в Украину — 75%. В Украине доля тех, кто донатит, — 73%. Среди тех, кто за границей и не планирует возвращаться, только половина продолжают переводить деньги. И именно их доля наиболее существенно снизилась за год — на 12 п.п., тогда как доля донаторов, которые находятся в Украине, уменьшилась на 4 п. п.

Айтишники, которые не планируют эмигрировать из Украины, активнее поддерживают украинскую армию, 81% из них донатят. Среди тех, кто задумывается о переезде, переводят средства 62%.

При этом за год стало меньше донаторов среди тех, кто активно готовится выезжать (на 13 п. п.), тех, кто задумывается о переезде (на 7 п. п.), и тех, кто еще не определился (на 8 п. п.).

Инфографика: DOU

Айтишники уровня Lead+ донатят чаще начинающих: 76% против 61% среди джуниоров. Доля тех, ко переводит средства, снизилась за год среди представителей всех тайтлов.

Как и в прошлом году, большая доля тех, кто финансово помогает армии, среди нетехнических специалистов — 74%. Среди технических таких 69%. Однако за год уменьшилась доля донаторов в обеих группах.

Чуть ниже средней доля разработчиков — 67%. DevOps продолжают стабильно поддерживать армию (лишь минус 1 п. п. в доле донаторов за год).

Самая высокая доля донаторов в маркетинге — 79%, HR/Recruiter — 76% и Leadership — 76%. Самая низкая у Support (60%), SysAdmin (63%).

Инфографика: DOU

Как и в прошлом году, женщины донатят чаще мужчин (75% против 68%).

Молодые специалисты до 25 лет чаще старших прекращали жертвовать армии деньги за последний год. В 2024 году специалисты в возрасте 25−29 лет донатили активнее всего (78%) — теперь их доля снизилась до 70%. Наиболее стабильно донатят специалисты 35+ — среди них доля поддерживающих армию снизилась на 3 п. п. за год.

Среди тех, кто сейчас забронирован, 82% помогают финансово Силам обороны. Зато доля донаторов среди тех, у кого никогда не было бронирования и нет сейчас, значительно ниже — 68%.

Инфографика: DOU

Активнее всего донатят на армию айтишники, которые зарабатывают 5−8 тыс. долларов. Зарабатывающие больше донатят несколько реже.

Инфографика: DOU

Средний размер донатов

Средний размер ежемесячных донатов за год снизился со $188 до $155, как и относительные показатели — теперь айтишники тратят на донаты в среднем 5% своей зарплаты (в прошлом году было 7%).

Наибольшие суммы, как и в прошлом году, переводят специалисты за рубежом, которые планируют вернуться (в среднем $196).

Находящиеся в Украине айтишники донатят в среднем $150 ежемесячно. Те, кто точно не планируют эмигрировать, выделяют на помощь армии 10% своего дохода или $195 ежемесячно.

Джуниоры и мидлы, как и в прошлом году, выделяют на нужды армии 5% заработной платы. А сеньоры, менеджеры и лиды стали тратить меньше (в прошлом году 10%, сейчас 5%, а лиды — 6%).

C-level остается самым большим донатором с ежемесячной суммой $460, хоть она и существенно уменьшилась за год (было $650). Также больше других тратят DevOps: 7% от зарплаты или $275 ежемесячно. Разработчики, как и большинство других специализаций, жертвуют теперь 5% или $185.

В маркетинге и HR, несмотря на самую высокую долю тех, кто продолжает донатить, ежемесячная сумма ниже средней — $115.

По-прежнему айтишники с более высоким доходом переводят на нужды Сил обороны большую долю своего дохода, однако за год они ее уменьшили. Теперь те, кто получает 5−9 тыс. долл., донатят в среднем 7% своего дохода (ранее 10%), а те, кто зарабатывают 3−4 тыс. долл., перечисляют 5% (ранее 10%).

Инфографика: DOU

Чаще айтишники донатят $100−250 ежемесячно, однако индивидуальные пожертвования могут существенно отличаться. 6% айтишников перечисляют ежемесячно более 1 тыс. долл., 18% — до $50. 4% айтишников отдают на нужды войска четверть или более четверти своего дохода.

Донаты по месту жительства

В прифронтовых областях доля дохода, отдаваемая на армию:

Сумская — 7%;

Запорожская — 8%;

Николаевская — 7%.

Самая высокая доля донаторов — в Ивано-Франковской (77%), Львовской (75%), Киевской (74%) и Волынской (73%) областях.

За рубежом больше всего донатят айтишники из Португалии ($250 в месяц) и Великобритании ($297).

Инфографика: DOU

