Сколько украинцев донатят на ВСУ — результаты опроса
В конце года Rakuten Viber спросил украинцев, донатят ли они на ВСУ и знакомым, которые служат. Респонденты также рассказали, откуда узнают о сборах. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 30 тысяч пользователей.
Результаты опроса показали, что 63% украинцев донатят на ВСУ: 44% из них делают это с каждой зарплаты. В то же время, каждый четвертый респондент (27%) помогает иначе. И только 6% опрошенных не видят смысла в донатах.
На вопрос «Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?» ответы распределились следующим образом:
- Так, регулярно с каждой зарплаты — 44% (46% в конце 2023 года);
- Я помогаю другим образом — 27% (26% в конце 2023 года);
- Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость в донаты — 14% (столько же в конце 2023 года);
- Не вижу смысла в этом — 6% (4% в конце 2023 года);
- Естественно, каждый день понемногу — 5% (6% в конце 2023 года);
- Я служу в ВСУ — 4% (5% в конце 2023 года).
Viber также спросил украинцев, откуда они узнают о сборах. Более половины опрошенных (53%) поддерживают сборы друзей и знакомых, узнают от них. Еще 13% пользователей узнают из новостей.
Ответы на вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о сборах?» распределились следующим образом:
- Поддерживаю сборы друзей и знакомых, узнаю от них — 53%;
- Узнаю из новостей, через новостные каналы, которые поддерживают сборы — 13%;
- Узнаю от блогеров и влиятельных людей, за которыми слежу — 11%;
- Слежу за крупными фондами, которые этим занимаются — 5%;
- Узнаю иным образом — 18%.
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