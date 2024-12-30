Сколько украинцев донатят на ВСУ — результаты опроса Сегодня 14:21 — Личные финансы

Сколько украинцев донатят на ВСУ — результаты опроса

В конце года Rakuten Viber спросил украинцев, донатят ли они на ВСУ и знакомым, которые служат. Респонденты также рассказали, откуда узнают о сборах. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 30 тысяч пользователей.

Результаты опроса показали, что 63% украинцев донатят на ВСУ: 44% из них делают это с каждой зарплаты. В то же время, каждый четвертый респондент (27%) помогает иначе. И только 6% опрошенных не видят смысла в донатах.

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На вопрос «Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?» ответы распределились следующим образом:

Так, регулярно с каждой зарплаты — 44% (46% в конце 2023 года);

Я помогаю другим образом — 27% (26% в конце 2023 года);

Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость в донаты — 14% (столько же в конце 2023 года);

Не вижу смысла в этом — 6% (4% в конце 2023 года);

Естественно, каждый день понемногу — 5% (6% в конце 2023 года);

Я служу в ВСУ — 4% (5% в конце 2023 года).

Viber также спросил украинцев, откуда они узнают о сборах. Более половины опрошенных (53%) поддерживают сборы друзей и знакомых, узнают от них. Еще 13% пользователей узнают из новостей.

Ответы на вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о сборах?» распределились следующим образом:

Поддерживаю сборы друзей и знакомых, узнаю от них — 53%;

Узнаю из новостей, через новостные каналы, которые поддерживают сборы — 13%;

Узнаю от блогеров и влиятельных людей, за которыми слежу — 11%;

Слежу за крупными фондами, которые этим занимаются — 5%;

Узнаю иным образом — 18%.

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