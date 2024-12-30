Сколько украинцев донатят на ВСУ — результаты опроса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев донатят на ВСУ — результаты опроса

Личные финансы
46
Сколько украинцев донатят на ВСУ — результаты опроса
Сколько украинцев донатят на ВСУ — результаты опроса
В конце года Rakuten Viber спросил украинцев, донатят ли они на ВСУ и знакомым, которые служат. Респонденты также рассказали, откуда узнают о сборах. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 30 тысяч пользователей.
Результаты опроса показали, что 63% украинцев донатят на ВСУ: 44% из них делают это с каждой зарплаты. В то же время, каждый четвертый респондент (27%) помогает иначе. И только 6% опрошенных не видят смысла в донатах.
Читайте также
На вопрос «Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?» ответы распределились следующим образом:
  • Так, регулярно с каждой зарплаты — 44% (46% в конце 2023 года);
  • Я помогаю другим образом — 27% (26% в конце 2023 года);
  • Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость в донаты — 14% (столько же в конце 2023 года);
  • Не вижу смысла в этом — 6% (4% в конце 2023 года);
  • Естественно, каждый день понемногу — 5% (6% в конце 2023 года);
  • Я служу в ВСУ — 4% (5% в конце 2023 года).
Viber также спросил украинцев, откуда они узнают о сборах. Более половины опрошенных (53%) поддерживают сборы друзей и знакомых, узнают от них. Еще 13% пользователей узнают из новостей.
Ответы на вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о сборах?» распределились следующим образом:
  • Поддерживаю сборы друзей и знакомых, узнаю от них — 53%;
  • Узнаю из новостей, через новостные каналы, которые поддерживают сборы — 13%;
  • Узнаю от блогеров и влиятельных людей, за которыми слежу — 11%;
  • Слежу за крупными фондами, которые этим занимаются — 5%;
  • Узнаю иным образом — 18%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.