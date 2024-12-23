Как задонатить тысячу гривен пособия от государства: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как задонатить тысячу гривен пособия от государства: пошаговая инструкция Сегодня 10:45 — Личные финансы

Как задонатить тысячу гривен пособия от государства: пошаговая инструкция

Украинцы 11 декабря начали получать пособие по программе «Зимова єПідтримка». Многие решили получить тысячу гривен от государства, потому что услышали, что его можно перевести на нужды ВСУ.

Издание Zaxid.net рассказало , как это сделать через приложения разных банков и через «Укрпочту».

На благотворительность можно перевести часть суммы. Во время транзакции можно выбрать сумму, которую хотите перевести — хоть 1 гривну, хоть 999, хоть всю тысячу. Таким образом, деньги по программе «Зимова єПідтримка» можно разделить между разными благотворительными фондами или же часть потратить на другие платежи и покупки, а часть — задонатить.

Кому можно задонатить тысячу гривен от государства

Чиновники в разговорах об использовании государственной помощи на благотворительность часто упоминали инициированный президентом фонд United24. Однако, это не единственная возможность задонатить.

Перевести деньги можно любым официально зарегистрированным благотворительным фондам и организациям.

Как задонатить тысячу гривен от государства через ПриватБанк

Если выплата пришла на карту «Национальный кешбэк», открытую в ПриватБанке , то перевести ее на благотворительность можно через Приват24. Для этого выберите категорию «Добро», а затем категорию фонда, который хотите поддержать: «Помощь армии» или «Благотворительность для украинцев». Введите сумму перевода и карту, с которой снимутся деньги, подтвердите операцию.

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Также можно в меню «Сервисы» выбрать категорию «Платежи», а в ней — «Помощь армии» или «Благотворительность для украинцев». В обеих категориях представлены десятки благотворительных фондов, в том числе хорошо известные «Повернись живим» и Благотворительный фонд Сергея Притулы.

Как задонатить тысячу гривен от государства через monobank

Если вы получили выплату на карту monobank — откройте ее в мобильном приложении и выберите в меню под картой категорию «Потратить кешбэк». Там появятся все доступные возможности, среди которых нужно выбрать «Сделать благотворительный взнос».

В категории откроются популярные сборы и перечень из сотен благотворительных фондов, которые помогают ВСУ, детям, животным, переселенцам и т. д.

Нажмите на название фонда и откроется список его актуальных сборов и информация о фонде. Выберите сбор и нажмите кнопку «Задонатить». Введите сумму и подтвердите транзакцию.

Как задонатить тысячу гривен от государства через другие банки

Ищите в мобильном приложении своего банка категорию Благотворительность и там выбирайте фонд, который хотите поддержать. Или можно обратиться за разъяснением в службу поддержки банка.

Как задонатить тысячу гривен от государства через «Укрпочту»

Если вы или ваши близкие относятся к категории людей, получающих выплату через «Укрпочту», то сделать благотворительный перевод можно в том же отделении. Однако речь идет только об отделениях в городах. В селах, где не работает Интернет, это сделать невозможно.

Через «Укрпочту» можно задонатить также ее совместный с Киевской школой экономики благотворительный фонд, который поддерживает и ВСУ, и приюты для животных.

Еще один неочевидный способ задонатить тысячу от государства

Если вы хотите пополнить «банку» или «конверт» знакомых, у которых идет проверенный сбор, или перевести деньги напрямую военнослужащему, которого поддерживаете, то с карты «Национальный кешбэк» это сделать невозможно.

Однако можно перечислить собственные деньги, например, которыми планировалось оплатить коммунальные услуги. А оплатить коммуналку уже можно с карты «Национальный кешбэк».

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