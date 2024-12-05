Реестр волонтеров вырос в 1,5 раза в этом году: сколько донатят на банки (инфографика) — Finance.ua

Реестр волонтеров вырос в 1,5 раза в этом году: сколько донатят на банки (инфографика) Сегодня 17:10 — Личные финансы

Реестр волонтеров вырос в 1,5 раза в этом году: сколько донатят на банки (инфографика)

10 454 волонтеров зарегистрировано в конце ноября 2024 года, по данным Государственной налоговой службы.

Реестр расширился в 1,5 раза в этом году, однако это меньшие темпы, чем в прошлом.

Больше всего волонтеров зарегистрировано в Харьковской и Киевской областях. В то же время украинцы даже без регистрации продолжают собирать помощь на банки: в этом году уже почти 40 млрд грн.

Это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. 410 грн — средняя сумма доната на банки.

В 1,5 раза вырос официальный список волонтеров с начала года. Около 3,5 тыс. человек присоединилось в этом году, поэтому теперь в реестре более 10 тыс. человек.

Ежемесячно в Реестр прибавлялось в среднем 310 человек. Больше всего новых волонтеров попали в списки в январе и мае: 548 и 533 соответственно.

Больше всего волонтеров зарегистрировано в Киеве — 1,6 тыс. (15,6%), далее следует прифронтовая Харьковщина — 951 (9,1%) и Киевская область — 896 (8,6%).

А наибольший прирост новых волонтеров в этом году произошел в Ровенской и Запорожской областях: в 1,8 раза в обоих регионах.

202 человека были исключены из Реестра с начала полномасштабной. Подавляющее большинство исключений произошло в этом году — 127 человек. Почти все волонтеры в 2024 году оставляли перечень по заявлению об исключении, и только один человек был исключен из-за смерти или пропажи без вести.

Впрочем, помогают армии и проводят сборы не только официально зарегистрированные волонтеры, но и рядовые люди, в частности, собирая средства на банки в Моно . 115 тысяч человек ежемесячно открывают волонтерские банки в этом году. Для сравнения, в прошлом году сборы открывало в 1,3 раза меньше людей — около 85 тысяч. Заметим, что сборы на банки для удобства могут проводить как волонтеры, так и сами военные — выделить четкую категорию владельцев банок невозможно.

Сколько людей донатят на банки

Украинцы стали чаще донатить именно на банки, чем крупным фондам и благотворительным организациям. Для сравнения, три крупнейших фонда страны (Фонд Притулы, Вернись живым и United24) за весь прошлый год собрали около 19 млрд грн.)

Около 2 млн человек ежемесячно скидываются на банку — по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны количество благотворителей выросло в 15 раз. Стало больше и донатов: 8,8 млн транзакций в месяц против 1 млн транзакций в месяц в 2023 году.

По сравнению с первым годом полномасштабной войны средняя сумма доната увеличилась в 1,6 раза: с 250 до 410 грн. Соответственно, растет и общая сумма собранных средств: за неполный год уже собрано на банки почти 40 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем за весь прошлый год, и почти в 5 раз больше, чем в 2022 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.