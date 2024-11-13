Украинцы стали меньше донатить на военные нужды — Вloomberg — Finance.ua
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Украинцы стали меньше донатить на военные нужды — Вloomberg

Личные финансы
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Украинцы стали меньше донатить на военные нужды — Вloomberg
Украинцы стали меньше донатить на военные нужды — Вloomberg
Украинские волонтерские фонды отмечают значительное снижение пожертвований в поддержку военных, что свидетельствует о постепенном исчерпании готовности украинцев финансировать оборону.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
В 2022 году благотворительный фонд украинского телеведущего Сергея Притулы собрал столько средств, что мог купить спутник для нужд обороны. Однако в этом году ситуация изменилась: украинцы все больше экономят на пожертвованиях, испытывая экономические трудности и усталость войны.
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«Чтобы собрать ту же сумму, мы работаем втрое больше, чем в предыдущие годы», — рассказывает Притула.
Это сокращение произошло в самое неподходящее время для Украины. С ухудшением ситуации на фронте, непопулярной мобилизацией и постоянными отключениями электричества настроения в обществе становятся все более тяжелыми. Страх, что Трамп может сократить поддержку или принудить Киев к нежелательному миру, только добавляет тревоги, отмечает агентство.
Четыре частных благотворительных организации сообщают о существенном снижении донатов в этом году. Притула говорит, что пожертвования уменьшились на пятую часть, а другие организации испытывают еще худшую ситуацию — некоторые испытали даже десятикратное уменьшение взносов.
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Эти фонды закрывают только часть потребностей армии. Например, фонд Притулы собрал в этом году 1,4 миллиарда гривен, в то время как общий военный бюджет страны превышает 50 миллиардов долларов. Однако донаты остаются важным ресурсом, дополняющим государственное финансирование. С их помощью волонтеры быстро закупают необходимое — от одежды до разведывательных дронов.
Крупнейшая благотворительная организация «Вернись живым» зафиксировала уменьшение взносов на 15%.
Более половины украинцев заявили, что продолжают делать вклады в поддержку армии, но более трети признались, что сократили свои пожертвования по сравнению с прошлым годом, согласно опросу, проведенному в августе Фондом Илько Кучерива и Центром Разумкова.
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Другая неправительственная организация Reactive Post сообщила Bloomberg, что ее пожертвования в этом году сократились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Большинство доноров сегодня — те, кто уже поддерживал фонд раньше, отметил основатель благотворительного фонда Павел Нарожный.
Army SOS, собирающая средства на программное обеспечение для военных подразделений, сообщила о десятикратном уменьшении пожертвований по сравнению с прошлым годом, отметила волонтер Анна Морозова.
По материалам:
Економічна Правда
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