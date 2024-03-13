Помощь стала привычкой: все больше украинцев регулярно донатят — Finance.ua

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Помощь стала привычкой: все больше украинцев регулярно донатят

Личные финансы
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Помощь стала привычкой: все больше украинцев регулярно донатят
Помощь стала привычкой: все больше украинцев регулярно донатят
Неотъемлемой частью потребительского поведения соотечественников остается гражданская позиция — донаты стали почти такими же популярными, как продукты питания.
Об этом свидетельствует исследование «Делойт» о потребительских настроениях украинцев.
Как и в прошлом году, абсолютное большинство потребителей (70%) продолжает бойкотировать производителей товаров/продавцов, которые не покинули рынок страны-агрессора.
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Кроме того, 92% украинцев донатят на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий, что на 2 п. п. больше, чем в 2022 году. 33% опрошенных делают это систематически, что на 13 п. п. больше, чем в прошлом году. Более чем в два раза возросло количество соотечественников, которые донатят регулярно, находясь за границей — с 17% до 38%.
Помощь стала привычкой: все больше украинцев регулярно донатят
Украинцы больше всего доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег — их поддерживают более 75% опрошенных, а средняя сумма доната составляет 147 гривен.

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Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды, такие как «Вернись живым», фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова), на них донатят почти 71% респондентов. На государственные сборы (такие как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения — более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 грн.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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