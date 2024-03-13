Помощь стала привычкой: все больше украинцев регулярно донатят — Finance.ua

Помощь стала привычкой: все больше украинцев регулярно донатят Сегодня 15:14 — Личные финансы

Помощь стала привычкой: все больше украинцев регулярно донатят

Неотъемлемой частью потребительского поведения соотечественников остается гражданская позиция — донаты стали почти такими же популярными, как продукты питания.

Об этом свидетельствует исследование «Делойт» о потребительских настроениях украинцев.

Как и в прошлом году, абсолютное большинство потребителей (70%) продолжает бойкотировать производителей товаров/продавцов, которые не покинули рынок страны-агрессора.

Кроме того, 92% украинцев донатят на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий, что на 2 п. п. больше, чем в 2022 году. 33% опрошенных делают это систематически, что на 13 п. п. больше, чем в прошлом году. Более чем в два раза возросло количество соотечественников, которые донатят регулярно, находясь за границей — с 17% до 38%.

Украинцы больше всего доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег — их поддерживают более 75% опрошенных, а средняя сумма доната составляет 147 гривен.

Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды, такие как «Вернись живым», фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова), на них донатят почти 71% респондентов. На государственные сборы (такие как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения — более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.