Донатить на ВСУ: как проверить, кому вы отправляете деньги на благотворительность? — Finance.ua

Донатить на ВСУ: как проверить, кому вы отправляете деньги на благотворительность? Сегодня 15:20 — Личные финансы

Донатить на ВСУ: как проверить, кому вы отправляете деньги на благотворительность?

Во время войны мошенники активизировались и часто притворяются благотворителями, собирающими средства для ВСУ. Украинцы должны знать, как проверять частных лиц, волонтеров, благотворительные организации, чтобы не стать жертвами злоумышленников.

Об этом сообщили на сайте киберполиции Украины.

Как проверить частное лицо или волонтера

Обычно проблем не возникает со сборами, открытыми вашими друзьями или знакомыми, которым вы доверяете. Однако необходимо убедиться, что публикацию действительно выставил этот человек.

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Часто злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя, поэтому возникает необходимость связаться с знакомыми другими каналами коммуникации.

Как убедиться, что сбор открыл не злоумышленник:

попросите отчеты за предыдущие периоды и сборы;

узнайте больше об этом лице или волонтере, в частности, сотрудничают ли они с известными организациями или публичными лицами. В таком случае, на официальных страницах соответствующих организаций и инфлюэнсеров должна быть информация о совместной деятельности;

есть ли у них награды за помощь и отзывы о деятельности;

освещена ли работа волонтера или частного лица в информационном поле;

воспользуйтесь сервисом поиска изображений в Google для проверки фотографий и скриншотов документов под сбором — мошенники обычно используют украденные чужие фото в своих профилях;

проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ.

Если речь идет о личном лице, следует узнать, почему оно не зарегистрировано как волонтер.

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Проверка благотворительных фондов и общественных организаций

Эти структуры должны быть официально зарегистрированы, поэтому проверять их несколько проще. Однако мошенникам тоже нетрудно прикрываться известными названиями и именами для своей преступной деятельности.

Для проверки рекомендуется сделать следующие шаги:

проверьте их членство в профессиональных ассоциациях, вроде Ассоциации Благотворителей Украины;

убедитесь, что ЕГРПОУ внесен в реестры Минюста;

выясните, имеет ли БФ или ОО физическое присутствие (офис, действительные номера телефонов) и персонал;

попросите сведения об учредителях и отчетность за предыдущие годы — это публичная информация, которая должна быть в свободном доступе. Отсутствие таких данных повышает вероятность того, что вы наткнулись на мошенников;

узнайте о сотрудничестве с известными организациями, волонтерами и публичными лицами;



проверьте наличие отличий и отзывов о работе;

установите, заручались ли БФ или ОО поддержкой со стороны публичных лиц;

проверьте наличие в информационном поле;

воспользуйтесь сервисом поиска изображений в Google, как и в случае с проверкой частного лица или волонтера.

Киберполиция призывает не вводить полные данные банковской карты (срок действия, CVV-код) при совершении донатов — ваша платежная информация может попасть к мошенникам.

Если вы все же опасаетесь отправлять средства неизвестным волонтерам и организациям, всегда можно приобщиться к сборам известных фондов, которые уже доказали свою надежность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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