Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях — Finance.ua

Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях
Мошенники могут предлагать сдать в аренду не только страницу в социальных сетях, но и аккаунты на других интернет-ресурсах, например, на сайте OLX. Требования к аккаунту: хороший рейтинг и успешная доставка.
Об этом предупредили эксперты Бесплатной юридической помощи.
Как работает схема?
- Такой «арендатор» просит разместить от имени владельца аккаунта объявление о продаже товара, но для общения по поводу товара просит указывать мошеннический номер телефона и уточнять все детали через Вайбер.
- Потенциальные покупатели, пишущие на Вайбер, отправляют мошеннику предоплату за товар, который затем не получают.
Таким образом мошенники реализуют схему мошенничества от чужого имени. Владелец аккаунта не только теряет аккаунт и не получает деньги за его использование, но фактически становится соучастником мошенничества, хотя и неосознанно. В то же время потенциальные покупатели теряют деньги, предоплаченные за товар.
Как уберечься
- Не соглашайтесь на предложения сдать аккаунт в аренду.
- Сообщайте о любых подозрительных ситуациях администрации сайта.
- Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используйте ее приложение!
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