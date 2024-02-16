Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях — Finance.ua
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Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях

Личные финансы
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Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях
Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях
Мошенники могут предлагать сдать в аренду не только страницу в социальных сетях, но и аккаунты на других интернет-ресурсах, например, на сайте OLX. Требования к аккаунту: хороший рейтинг и успешная доставка.
Об этом предупредили эксперты Бесплатной юридической помощи.

Как работает схема?

  • Такой «арендатор» просит разместить от имени владельца аккаунта объявление о продаже товара, но для общения по поводу товара просит указывать мошеннический номер телефона и уточнять все детали через Вайбер.
  • Потенциальные покупатели, пишущие на Вайбер, отправляют мошеннику предоплату за товар, который затем не получают.
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Таким образом мошенники реализуют схему мошенничества от чужого имени. Владелец аккаунта не только теряет аккаунт и не получает деньги за его использование, но фактически становится соучастником мошенничества, хотя и неосознанно. В то же время потенциальные покупатели теряют деньги, предоплаченные за товар.

Как уберечься

  • Не соглашайтесь на предложения сдать аккаунт в аренду.
  • Сообщайте о любых подозрительных ситуациях администрации сайта.
  • Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используйте ее приложение!
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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