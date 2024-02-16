Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях — Finance.ua

Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях Сегодня 08:32 — Личные финансы

Мошенничество от чужого имени: зачем злоумышленники «арендуют» аккаунты в соцсетях

Мошенники могут предлагать сдать в аренду не только страницу в социальных сетях, но и аккаунты на других интернет-ресурсах, например, на сайте OLX. Требования к аккаунту: хороший рейтинг и успешная доставка.

Об этом предупредили эксперты Бесплатной юридической помощи.

Как работает схема?

Такой «арендатор» просит разместить от имени владельца аккаунта объявление о продаже товара, но для общения по поводу товара просит указывать мошеннический номер телефона и уточнять все детали через Вайбер.

Потенциальные покупатели, пишущие на Вайбер, отправляют мошеннику предоплату за товар, который затем не получают.

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Таким образом мошенники реализуют схему мошенничества от чужого имени. Владелец аккаунта не только теряет аккаунт и не получает деньги за его использование, но фактически становится соучастником мошенничества, хотя и неосознанно. В то же время потенциальные покупатели теряют деньги, предоплаченные за товар.

Как уберечься

Не соглашайтесь на предложения сдать аккаунт в аренду.

Сообщайте о любых подозрительных ситуациях администрации сайта.



Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используйте ее приложение!



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