Как не попасть в ловушки мошенников и защитить платежную карту — Finance.ua

Как не попасть в ловушки мошенников и защитить платежную карту Сегодня 17:11 — Личные финансы

Как не попасть в ловушки мошенников и защитить платежную карту

Банки и международные платежные системы заботятся о безопасности платежей, именно поэтому расчеты банковской картой или смартфоном, оплата за товары и услуги в интернете или перевод средств онлайн являются защищенными.

Об этом пишет ФинКульт.

Однако максимально защитить личную и финансовую информацию можно только в том случае, если вы правильно пользуетесь банковской картой.

Как защитить платежную карту

Не разглашайте данные карты . Не сообщайте никому полные реквизиты карты (номер, срок действия и СVC2-код), ПИН-код, пароль для входа в онлайн-банкинг или какие-либо другие пароли и коды, отправленные в SMS-сообщениях.

. Не сообщайте никому полные реквизиты карты (номер, срок действия и СVC2-код), ПИН-код, пароль для входа в онлайн-банкинг или какие-либо другие пароли и коды, отправленные в SMS-сообщениях. Меняйте ПИН-код и пароли . После получения карты необходимо изменить ПИН-код, который вам предоставили. Это можно сделать в банкомате. Время от времени меняйте ПИН-коды карт, а также пароли к онлайн-банкингу.

. После получения карты необходимо изменить ПИН-код, который вам предоставили. Это можно сделать в банкомате. Время от времени меняйте ПИН-коды карт, а также пароли к онлайн-банкингу. Не отвечайте на подозрительные вопросы . Часто мошенники притворяются представителями банка, однако настоящие работники никогда не попросят сообщить им какие-либо персональные данные или одноразовый код из SMS.



. Часто мошенники притворяются представителями банка, однако настоящие работники никогда не попросят сообщить им какие-либо персональные данные или одноразовый код из SMS. Не теряйте времени. В случае, если с вашей карты начали списываться средства, нужно быстро обращаться в ваш банк с просьбой заблокировать карту. Работники сообщат вам о дальнейших действиях.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц в случае банкротства банков обеспечивает возврат средств, находящихся на банковской карте. Во время действия военного положения действует норма, предусматривающая 100% возмещение средств, находящихся во вкладах. А в течение трех месяцев после отмены, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать уже 600 тыс. грн.

Однако гарантии Фонда не распространяются на потери, вызванные мошенническими действиями или нарушениями правил безопасности пользования банковской картой. К ним относятся кража пароля, потеря карты или передача ее данных третьим лицам. Именно поэтому необходимо обеспечивать безопасность конфиденциальной информации о карте, а также своевременно уведомлять банк о любых подозрительных транзакциях на своем счете.

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