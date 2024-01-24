В полиции предупредили о схеме мошенников: выплаты по 6500 и 13 200 грн (видео) — Finance.ua
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В полиции предупредили о схеме мошенников: выплаты по 6500 и 13 200 грн (видео)

Криминал
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В полиции предупредили о схеме мошенников: выплаты по 6500 и 13 200 грн (видео)
В полиции предупредили о схеме мошенников: выплаты по 6500 и 13 200 грн (видео)
Полиция предупредила украинцев о новой мошеннической схеме, когда в сети мошенники рассылают фейковые сообщения о якобы выплатах гражданам помощи: речь идет о предоставлении 6500 и 13 200 грн.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
Только за сутки четырех волынян обманули по такой схеме на общую сумму более 60 тысяч гривен. Полиция начала уголовные производства.
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Суть мошенничества

Суть состоит в том, что мошенники через сообщения в мессенджерах предлагают получить денежное пособие, ссылаясь на несуществующий закон, якобы принятый Верховной Радой.
Человек становится жертвой мошенничества, когда переходит по ссылке, указанной в сообщении, и осуществляет авторизацию из своего банка, вводя персональные данные, пароли и т. д. Таким образом, мошенники получают доступ к его банковской карте.
В полиции предупредили о схеме мошенников: выплаты по 6500 и 13 200 грн (видео)
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Полиция всегда рекомендует любым возможным образом проверять полученную информацию, не доверять незнакомцам с предложениями денежной помощи, а также не передавать таким людям свои личные данные и номера банковских карт.

Как застраховаться от мошенничества с вашей банковской картой

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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