В полиции предупредили о схеме мошенников: выплаты по 6500 и 13 200 грн (видео) — Finance.ua

В полиции предупредили о схеме мошенников: выплаты по 6500 и 13 200 грн (видео) Сегодня 15:34 — Криминал

В полиции предупредили о схеме мошенников: выплаты по 6500 и 13 200 грн (видео)

Полиция предупредила украинцев о новой мошеннической схеме, когда в сети мошенники рассылают фейковые сообщения о якобы выплатах гражданам помощи: речь идет о предоставлении 6500 и 13 200 грн.

Только за сутки четырех волынян обманули по такой схеме на общую сумму более 60 тысяч гривен. Полиция начала уголовные производства.

Суть мошенничества

Суть состоит в том, что мошенники через сообщения в мессенджерах предлагают получить денежное пособие, ссылаясь на несуществующий закон, якобы принятый Верховной Радой.

Человек становится жертвой мошенничества, когда переходит по ссылке, указанной в сообщении, и осуществляет авторизацию из своего банка, вводя персональные данные, пароли и т. д. Таким образом, мошенники получают доступ к его банковской карте.

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Полиция всегда рекомендует любым возможным образом проверять полученную информацию, не доверять незнакомцам с предложениями денежной помощи, а также не передавать таким людям свои личные данные и номера банковских карт

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