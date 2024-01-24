Нацполиция разоблачила банду, которая грабила «криптовалютчиков» — Finance.ua

Нацполиция разоблачила банду, которая грабила «криптовалютчиков» Сегодня 12:21 — Криминал

Нацполиция разоблачила банду, которая грабила «криптовалютчиков», Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция разоблачила участников вооруженной преступной организации, грабивших дома «криптовалютников».

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Правоохранители провели спецоперацию по задержанию членов группировки. Среди фигурантов — жители Харькова, Днепра, Киева, Киевской и Кировоградской областей. Злоумышленники похищали приближенных к будущим жертвам лиц, чтобы узнать детали их бытовой жизни, наличие системы безопасности в домах», — сказано в сообщении.

Как работали злоумышленники

В одном из эпизодов, произошедшем в Киевской области в августе прошлого года, злоумышленники похитили водителя одной из столичных семей, деятельность которой была связана с криптовалютой. Тогда вооруженные мужчины остановили автомобиль потерпевшего и, нанеся телесные повреждения, затолкали его в свое транспортное средство.

Фото: npu.gov.ua

Угрожая оружием и применяя физическую силу, фигуранты пытались узнать данные о схеме дома семьи, на которую работал водитель, наличии охраны, способах проникновения на территорию домовладения и количестве обслуживающего персонала, распорядке дня каждого члена семьи. На их дом планировали совершить разбойное нападение.

Организовали деятельность группы двое жителей столицы. Вожаки группировки непосредственно занимались планированием преступлений, вербовали и проводили инструктаж новых участников, распределяли роли между ними и определяли места укрывательства орудий преступления.

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На всех потенциальных жертв фигуранты составляли так называемое «досье». Тщательно готовились к преступлению: неоднократно проводили встречи для согласования всех деталей и планирования путей побега, проводили разведку местности, подбирали орудия и экипировку, даже отслеживали прогноз погоды, чтобы в случае осадков не оставались следы на местности. В связи с тем, что участники группировки были из разных регионов, в определенную дату и место они съезжались для проведения совместных «совещаний».

Полицейские провели спецоперацию

22 января полицейские провели спецоперацию на территории Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой областей и задержали организаторов и участников вооруженной преступной организации. Их возраст от 23 до 40 лет. Все они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Еще двое фигурантов находятся в СИЗО.

Также правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, автомобили, рации, средства для глушения сигнала и обнаружения спецтехники, десятки различных номерных знаков на авто и т. д.

Фото: npu.gov.ua

Что «светит» злоумышленникам

Решается вопрос о сообщении задержанным и участникам преступной организации, которые находятся в СИЗО, о подозрении и избрании мер.

Уголовное производство по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком «совершение в составе организованной группы»:

ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (Разбой);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Участникам преступной организации может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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