На таможенном посту «Тиса» ликвидировали масштабную коррупционную схему — Finance.ua
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На таможенном посту «Тиса» ликвидировали масштабную коррупционную схему

Криминал
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На таможенном посту «Тиса» ликвидировали масштабную коррупционную схему
На таможенном посту «Тиса» ликвидировали масштабную коррупционную схему, Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности ликвидировала масштабную коррупционную схему на таможенном посту «Тиса» Закарпатской таможни.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
«На горячем» задержаны 5 чиновников пункта пропуска «Чоп-Захонь», которые фактически сформировали преступную группу и обложили «данью» водителей международных автоперевозок.
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С каждого автобуса фигуранты потребовали до 1,5 тыс. евро. За эту сумму чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении иностранных товаров, ввозимых в Украину.
За одну смену чиновники пропускали через схему до 50 автобусов. В случае отказа платить взятки, чиновники угрожали задержкой формальных процедур и арестом груза с последующей его конфискацией.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали несколько фактов вымогательства денег с перевозчиков.
В ходе обысков по адресам проживания и на территории таможенного поста обнаружены крупные суммы наличных и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
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На основании собранных доказательств пять задержанных таможенников уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное организованной группой), еще два фигуранта — по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Ведется расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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