Во время войны в Украине стремительно растет уровень мошенничества — Finance.ua

Во время войны в Украине стремительно растет уровень мошенничества Сегодня 19:34 — Личные финансы

Во время войны в Украине стремительно растет уровень мошенничества

82 609 уголовных производств по обвинениям в мошенничестве было открыто за прошлый год. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов, делится данным Опендатабот

В последний раз рекорд по делам по этому уголовному производству был установлен в 2013 году — тогда количество новых производств достигло 47 142. После этого цифра шла на спад вплоть до начала полномасштабного вторжения.

Пандемия мошенничества не утихает: уже в январе 2024 года был зафиксирован новый антирекорд — 8421 открытое производство. Для сравнения, это в 1,4 раза больше правонарушений, чем в январе 2023 года.

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В то же время дел по ст. 190, доходящих до суда, с начала большой войны стало меньше. Если в 2021 году их было 34%, то в течение двух последних лет — всего 18%.

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