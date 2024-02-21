Легкий заработок в интернете: мошенники придумали новую схему обмана — Finance.ua

Легкий заработок в интернете: мошенники придумали новую схему обмана Сегодня 09:12 — Личные финансы

Легкий заработок в интернете: мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники начали предлагать украинцам легкий заработок в интернете. Мол, не нужно ничего делать, достаточно прислать сумму средств и ждать ее удвоения. Но все ли так?

Как работает схема

Эксперты Бесплатной юридической помощи рассказывают — поначалу все кажется достаточно привлекательным.

Вы получаете предложение перевести определенную сумму денег с возможностью получить вдвое больше. Например, сначала вас попросят прислать 100 гривен, а мошенники вам переведут 200 гривен, однако следующая сумма вашего взноса начнет увеличиваться, в то же время удвоенных денег вы так и не получите. Кажется, это простая схема, в которую почти никто не поверит, но, к сожалению, есть люди, которые попадают в эту ловушку.

Как защититься

Прежде всего, не верьте в «легкие деньги» и никогда не переводите деньги неизвестным лицам, особенно в обмен на обещания больших доходов.

Лучше избегать любых схем, требующих предоплату или обещающих чрезвычайно большую прибыль за короткое время, поскольку они часто являются мошенническими.

Тщательно проверяйте любые предложения, в частности, прежде чем передавать деньги или личную информацию незнакомым лицам в сети Интернет.

Если вы пострадали от мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции по ссылке или сообщите об этой ситуации по телефону: 0 800 505 170.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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