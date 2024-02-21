Легкий заработок в интернете: мошенники придумали новую схему обмана — Finance.ua
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Легкий заработок в интернете: мошенники придумали новую схему обмана

Личные финансы
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Легкий заработок в интернете: мошенники придумали новую схему обмана
Легкий заработок в интернете: мошенники придумали новую схему обмана
Мошенники начали предлагать украинцам легкий заработок в интернете. Мол, не нужно ничего делать, достаточно прислать сумму средств и ждать ее удвоения. Но все ли так?

Как работает схема

Эксперты Бесплатной юридической помощи рассказывают — поначалу все кажется достаточно привлекательным.
Вы получаете предложение перевести определенную сумму денег с возможностью получить вдвое больше. Например, сначала вас попросят прислать 100 гривен, а мошенники вам переведут 200 гривен, однако следующая сумма вашего взноса начнет увеличиваться, в то же время удвоенных денег вы так и не получите. Кажется, это простая схема, в которую почти никто не поверит, но, к сожалению, есть люди, которые попадают в эту ловушку.

Как защититься

  • Прежде всего, не верьте в «легкие деньги» и никогда не переводите деньги неизвестным лицам, особенно в обмен на обещания больших доходов.
  • Лучше избегать любых схем, требующих предоплату или обещающих чрезвычайно большую прибыль за короткое время, поскольку они часто являются мошенническими.
  • Тщательно проверяйте любые предложения, в частности, прежде чем передавать деньги или личную информацию незнакомым лицам в сети Интернет.
Если вы пострадали от мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции по ссылке или сообщите об этой ситуации по телефону: 0 800 505 170.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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