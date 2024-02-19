Украинцев предупредили о новом мошенничестве с доставкой посылок — Finance.ua

Украинцев предупредили о новом мошенничестве с доставкой посылок Сегодня 12:41 — Криминал

Украинцев предупредили о новом мошенничестве с доставкой посылок

Министерство внутренних дел сообщает о новом виде мошенничества. Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.

Однако сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

Как не потерять свои деньги:

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверяйте правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных — даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;

платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;

не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

«При разглашении платежной информации — немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту», — подчеркнули в министерстве.

Читайте также Как не попасть в ловушки мошенников и защитить платежную карту

Напомним, что часто мошенники прячутся под видом компаний, предлагающих работу. Необходимо с особой внимательностью изучать вакансии и работодателей, чтобы не попасть в ловушки аферистов. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий ранее рассказало , как можно понять, где и с кем собираетесь работать, а также избежать возможного мошенничества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.