Украинцев предупредили о новом мошенничестве с доставкой посылок — Finance.ua

Украинцев предупредили о новом мошенничестве с доставкой посылок
Министерство внутренних дел сообщает о новом виде мошенничества. Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.
Однако сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.
Как не потерять свои деньги:
- не переходите по сомнительным гиперссылкам;
- получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
- проверяйте правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных — даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
- заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;
- платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
- не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.
«При разглашении платежной информации — немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту», — подчеркнули в министерстве.
Напомним, что часто мошенники прячутся под видом компаний, предлагающих работу. Необходимо с особой внимательностью изучать вакансии и работодателей, чтобы не попасть в ловушки аферистов. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий ранее рассказало, как можно понять, где и с кем собираетесь работать, а также избежать возможного мошенничества.
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