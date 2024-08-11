В этом году IT-специалисты стали реже донатить на ВСУ — исследование Сегодня 10:13

В этом году IT-специалисты стали реже донатить на ВСУ — исследование, Фото: depositphotos

Количество IT-специалистов, которые регулярно донатят в поддержку ВСУ, сокращается. В 2024 году 75% опрошенных сообщили о финансовой поддержке сил обороны Украины. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил 81%, а в 2022 году — 82%.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Какие айтишники больше всего донатят: в Украине или за границей

Активнее всего ВСУ поддерживают IT-специалисты, которые сейчас живут за границей, но планируют вернуться — 81% из них регулярно донатят.

Среди оставшихся в Украине IT-специалистов донатят 77% (против 82% в прошлом году).

Находящиеся за рубежом айтишники, которые не планируют возвращаться в Украину, донатят реже — 62% (против 69% год назад).

Более опытные айтишники донатят чаще. Если среди джунов силы обороны поддерживают финансово 69%, то среди специалистов уровня Lead+ уже 80%.

Заметно снизились донаты от технических специалистов — с 81% в 2023 году до 77% в 2024 году. Один из самых низких уровней помощи среди разработчиков (донатят 74% из них).

Распределение по возрасту и полу

Мужчин, поддерживающих финансово Силы обороны, стало меньше — с 80% до 74%.

Среди женщин падение не столь существенно: сейчас донатят 80% женщин против 82% год назад.

Активнее всего донатят айтишники в возрасте 25−35 лет. 77% из них регулярно поддерживают Силы обороны против 72% среди айтишников до 25 лет и 74% среди тех, кому за 35.

Распределение по доходам

Айтишники с доходом до $1000 несколько реже переводят средства на армию (68%). Также реже донатят те, кто тратит на жизнь больше, чем зарабатывает (59%). Однако среди тех, кто зарабатывает более $1000, нет существенной разницы в готовности донатить.

Средний размер ежемесячных донатов изменился незначительно по сравнению с предыдущим годом — сократился со $190 до $188.

Наибольшее изменение произошло в пожертвованиях специалистов, не планирующих возвращаться в Украину: их средний донат снизился с $225 до $183.

В целом в прошлом году донаторы ежемесячно жертвовали 8% от зарплаты, а в этом году — 7%. Те, кто в Украине, в среднем перечисляют 8% от зарплаты (в прошлом году — 10%). Те, кто за границей, но планирует вернуться — 5% (в прошлом году — 7%).

Наибольшие суммы переводят специалисты, которые планируют вернуться в Украину из-за границы ($233, или 5% дохода), айтишники, которые точно не планируют уезжать из Украины ($225, 10%), и те, у кого сейчас нет планов переезжать ($200, 10%).

Распределение по специализации

Как и в прошлом году, джуны и интерны в среднем переводят Силам обороны 5% своего дохода, сеньоры, лиды, архитекторы и руководители — 10%. Мидлы в прошлом году переводили 7%, а в этом году — 5%.

Чаще всего айтишники донатят $100−300 ежемесячно, однако индивидуальные пожертвования могут существенно отличаться.

15% донаторов отдают на Силы обороны до $50 в месяц, а 8% передают более $1000. Такие взносы делают специалисты с доходом более $10 000.

66% донаторов не имеют четко определенного бюджета под это. Также у большинства отсутствуют графики донатов. Только около 21% переводят средства после получения зарплаты, 17% пытаются распределять донаты равномерно в течение месяца. Большинство ориентируется прежде всего на нужды военных, возникающие в течение месяца.

44% донаторов стремятся поддерживать небольшие сборы и инициативы, которым трудно собирать средства, а у 38% есть перечень фондов и волонтеров, которым они обычно помогают.

Охотнее всего айтишники поддерживают друзей и родственников в Силах обороны и небольшие волонтерские инициативы.

Напомним, на 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников.

По старой процедуре — подаче списков специалистов через Минцифры — забронировано 5000 рабочих из 363 компаний.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.