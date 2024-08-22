Украина — седьмая в мировом рейтинге благотворительности. Донатят почти 70% украинцев Сегодня 21:02

Украина — седьмая в мировом рейтинге благотворительности. Донатят почти 70% украинцев

В 2024 году Украина занимает седьмое место в мировом рейтинге благотворительности , сообщила британская организация Charities Aid Foundation (CAF), формирующая список. В прошлом году украинцы были на второй позиции.

Украина третий год подряд входит в первую десятку стран в мировом рейтинге благотворительности World Giving Index.

В 2024 украинцы опустились на 5 позиций по сравнению с предыдущим годом. В то же время Украина входит в пятерку государств, чей рейтинг благотворительности вырос больше всего за последнее десятилетие.

По данным CAF, среди взрослых украинцев 77% опрошенных помогают незнакомцам, 67% донатят и 27% волонтерят.

В 2024 году к благотворительности были привлечены рекордные 4,3 миллиарда человек в мире, что эквивалентно 73% взрослого населения, говорится в отчете CAF. Седьмой год подряд самой щедрой страной становится Индонезия, где 90% граждан совершают финансовые пожертвования, а 65% волонтерят.

В первую десятку рейтинга вошли только две крупнейшие экономики мира (Индонезия и США), а одна из самых бедных стран мира — Гамбия — занимает четвертое место.

Самые щедрые страны мира:

Индонезия Кения Сингапур Гамбия Нигерия Соединенные Штаты Украина Австралия ОАЭ Мальта

Мировой рейтинг благотворительности публикуется ежегодно с 2010 года на основе данных всемирного опроса компании Gallup World View. Рейтинг формируют по трем критериям — пожертвования, волонтерство и помощь граждан незнакомым людям. В 2024-м в исследовании приняли участие более 145 тысяч респондентов из 142 стран.

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