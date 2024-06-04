Донаты на ВСУ: в НБУ сообщили, сколько средств поступило за прошлый месяц — Finance.ua

Донаты на ВСУ: в НБУ сообщили, сколько средств поступило за прошлый месяц Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Донаты на ВСУ: в НБУ сообщили, сколько средств поступило за прошлый месяц

По состоянию на 1 июня 2024 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет более 1,2 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 656 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Всего с начала войны на спецсчет поступило более 36,7 млрд грн в эквиваленте.

Из каких стран больше всего донатят на ВСУ

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

Из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 16,1 млрд грн в эквиваленте.

Куда Нацбанк перечислил деньги

Итого с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 35,7 млрд грн, в мае 2024 года — более 170 млн грн.

на нужды Национальной гвардии Украины — более 1443 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины — всего 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины — более 22 929 млн грн (23.05.2024 — 74,3 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы Украины — свыше 1000 млн грн;

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — более 7 126 млн грн (01.05.2024 — 25,9 млн грн; 20.05.2024 — 29 млн грн; 27.05.2024 — 0, 82 млн грн; 30.05.2024 — 40 млн грн);

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — более 156,2 млн грн;

на нужды СНБО Украины — 40,5 млн грн;

на нужды Государственной специальной службы транспорта — более 233 млн. грн.;

на нужды Службы безопасности Украины — более 548,2 млн. грн;

на нужды воинских частей — более 552,9 млн. грн.

Справка Finance.ua:

Ракутен Viber провела опрос, чтобы узнать, как изменились донаты украинцев на ВСУ и знакомым, которые служат, по сравнению с началом 2023 года. Результаты показали, что 46% украинцев делают пожертвования планово с каждой зарплаты — это на 9 процентных пунктов больше, чем в начале года;

в Стратегическом командовании ВСУ сообщали, что с начала полномасштабной войны, которую развязала россия, украинцы задонатили на армию более 100 миллиардов гривен.

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