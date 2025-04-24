Федоров: аноним задонатил $1 млн на разминирование Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Федоров: аноним задонатил $1 млн на разминирование Украины

Личные финансы
78
Федоров: аноним задонатил $1 млн на разминирование Украины
Федоров: аноним задонатил $1 млн на разминирование Украины
Анонимный донор внес вклад в 1 миллион долларов на разминирование Украины через платформу United24.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Читайте также
«Это не просто средства, это важнейший вклад в очистку украинских земель от смертоносных мин и снарядов. Горжусь каждым, кто присоединяется к собранию United24 и помогает возвращать деоккупированные общины к жизни», — подчеркнул он.
Заметим, фандрайзинговая платформа United24 в марте собрала 1 116 784 299 грн благотворительных взносов. Люди из разных стран отправляют деньги для поддержки Украины. Больше всего денег за прошлый месяц поступило из США — 64,2%.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями, объединившими мир вокруг поддержки нашего государства. Собранные средства поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems