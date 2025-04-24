Федоров: аноним задонатил $1 млн на разминирование Украины — Finance.ua

Федоров: аноним задонатил $1 млн на разминирование Украины Сегодня 10:35 — Личные финансы

Федоров: аноним задонатил $1 млн на разминирование Украины

в 1 миллион долларов на разминирование Украины через платформу Анонимный донор внес вкладна разминирование Украины через платформу United24

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Это не просто средства, это важнейший вклад в очистку украинских земель от смертоносных мин и снарядов. Горжусь каждым, кто присоединяется к собранию United24 и помогает возвращать деоккупированные общины к жизни», — подчеркнул он.

Заметим, фандрайзинговая платформа United24 в марте собрала 1 116 784 299 грн благотворительных взносов. Люди из разных стран отправляют деньги для поддержки Украины. Больше всего денег за прошлый месяц поступило из США — 64,2%.

Справка Finance.ua:

United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями, объединившими мир вокруг поддержки нашего государства. Собранные средства поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами.

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