Федоров рассказал, какие услуги доступны в сервисе «э-Предприниматель» — Finance.ua
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Федоров рассказал, какие услуги доступны в сервисе «э-Предприниматель»

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Федоров рассказал, какие услуги доступны в сервисе «э-Предприниматель»
Федоров рассказал, какие услуги доступны в сервисе «э-Предприниматель»
В комплексном сервисе «э-Предприниматель» для граждан всего доступно 14 услуг.
Об этом в интервью телеканалу «Мы-Украина» сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«В общей сложности 14 услуг доступно через сервис „э-Предприниматель“. И мы вышли из бета-тестирования, запустили уже этот сервис», — рассказал он.
По словам Федорова, благодаря использованию этого сервиса было открыто более 3 тысяч компаний.
Напомним, в декабре 2023 года в «Дія» начали тестировать услугу «єПідприємець». Как писали тогда, «в ближайшее время в приложении „Дія“ появится комплексная услуга для бизнеса — „єПідприємець“. Благодаря ей по одному заявлению можно получить все сервисы, необходимые для запуска или развития собственного дела. Так что открыть бизнес можно будет гораздо проще и быстрее. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы первыми опробовать удобный сервис».

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По материалам:
Укрінформ
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