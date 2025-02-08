Сколько донатов на армию удалось собрать благотворителям с начала большой войны — Finance.ua

Сколько донатов на армию удалось собрать благотворителям с начала большой войны Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Сколько донатов на армию удалось собрать благотворителям с начала большой войны

Согласно опросу Rakuten Viber, 63% украинцев жертвовали деньги на армию в 2024 году. 44% делали это регулярно с каждой зарплаты, 14% - нерегулярно, а 5% - ежедневно. Однако, как сообщает издание Bloomberg, по данным волонтерских организаций, количество пожертвований от украинцев значительно снизилось по сравнению с предыдущим годом.

«Слово и дело» рассказывает , сколько денег с начала полномасштабной войны собрали благотворительные платформы и филантропы.

На специальный счет Национального банка Украины с начала полномасштабной войны поступило более 50 млрд гривен.

Из-за границы на счет НБУ поступило 29,4 млрд гривен в эквиваленте (доллары, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары).

Через фандрейзинговую платформу United24 удалось собрать 34,6 млрд гривен (или 923,5 млн долларов) пожертвований.

Жертвовать средства через платформу можно на пять направлений:

ВСУ;

здравоохранение;

восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры;

гуманитарное разминирование;

потребности образования и науки

Благотворительный фонд «Вернись живым» с начала полномасштабной войны собрал 14,8 млрд гривен. Фонд получил более 4,5 миллионов донатов, средняя сумма составляет 3,3 тысячи гривен.

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Среди самых масштабных проектов фонда за этот период — проект Black Box, в рамках которого Главному управлению разведки были переданы дроны дальнего радиуса действия на сумму 230 млн гривен. Также фонд закупил и передал в ВСУ пехотное вооружение на сумму более 1,3 млрд гривен.

Фонд Рината Ахметова отчитался, что совместно со SCM и футбольным клубом «Шахтер» направили на армию и помощь мирным украинцам более 10,6 млрд гривен.

Благотворительный фонд Сергея Притулы собрал более 7,2 млрд гривен (это данные по состоянию на лето 2024 года). Как рассказывал сам Притула, было 9,5 миллиона транзакций.

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Благотворительный фонд Петра Порошенко на месте с предприятиями, ОО «Солидарная Право Громад» собрали на армию более 6,2 млрд гривен.

Сергей Стерненко с начала большой войны собрал на армию более 3,2 млрд гривен.

За эти средства были закуплены 132,5 тысячи FPV-дронов на сумму 2,6 млрд, а также другие беспилотники (почти 1,7 тысячи), тепловизоры (121), автотранспорт (295), приборы ночного видения (115), генераторы и зарядные станции (115) и прочее.

Слово і Діло По материалам:

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