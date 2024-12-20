Какие суммы украинцы донатят на третьем году войны (инфографика) — Finance.ua
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Какие суммы украинцы донатят на третьем году войны (инфографика)

Личные финансы
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Какие суммы украинцы донатят на третьем году войны (инфографика)
Какие суммы украинцы донатят на третьем году войны (инфографика)
В 2024 году украинцы в среднем донатили 840 грн в месяц. Процент украинцев, которые приобщались к благотворительности, в течение года фактически остается высоким. Однако восприятие распространенности благотворительности в обществе изменилось: украинцы считают, что она менее распространена, чем в предыдущие годы.
Соответствующее исследование было проведено Zagoriy Foundation совместно с Info Sapiens.
Индекс распространенности благотворительности по сравнению с 2022 годом снизился всего на 1 балл: с 7.7 до 6.7 по 10-балльной шкале. Этот показатель выше, чем в 2021, когда индекс составлял 4.5.
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Участие в благотворительности за последний год приняли 86% украинцев, из них 61% за последний месяц. Основные мотивы: сочувствие (33%), патриотизм (17%) и чувство долга (16%). Наиболее распространенными формами благотворительности стали финансовая поддержка (85%), передача еды, одежды, лекарств (53%) и волонтерство (50%). Более 73% населения жертвовали средства за последние 12 месяцев, а средняя общая сумма донатов составляет 4991 гривну в квартал.
Инфографика: givingtuesday
Инфографика: givingtuesday
Денежные пожертвования остаются основным форматом участия в благотворительности. По сравнению с 2022 годом доля денежных пожертвований возросла (с 76% до 85%) на фоне уменьшения доли других форматов помощи: передачи еды, одежды, лекарств (53%) и волонтерства (50%).
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В среднем украинец перечисляет во благо 840 грн в месяц. Однако люди, указавшие, что привлекаются к благотворительности, донатят больше — в среднем 2907 грн. в месяц.
Инфографика: givingtuesday
Инфографика: givingtuesday
Инфографика: givingtuesday
Инфографика: givingtuesday
В большинстве случаев средняя сумма доната аккумулируется из разовых пожертвований. Всего 14% опрошенных предпочитают регулярные отчисления (подписки). То есть, можно говорить о том, что благотворительность становится нормой, однако в ней большое влияние оказывают ситуативные решения.
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Те люди, которые не приобщаются к благотворительности, часто обосновывают свое решение объективными факторами, такими как нехватка ресурсов, чтобы помогать другим (52%) и состояние здоровья (16%). Почти каждый десятый (9%) говорит, что не знает других путей, кроме денежного пожертвования, а этот путь для него недоступен. Незначительная доля опрошенных (3%) объясняет свой выбор недоверием к фондам и организациям, занимающимся организацией благотворительной помощи. Еще 4% (менее 1% общей выборки) не занимаются благотворительностью принципиально.
Инфографика: givingtuesday
Инфографика: givingtuesday
Половина украинцев, которые приобщались к благотворительности в течение прошлого года, волонтерили. Этот показатель увеличился с 39% в 2022 году до 43% в 2024 году. Больше всего к волонтерству приобщается молодежь, сельское население и работники государственного сектора.
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Волонтеры становятся опорой для благотворительных организаций. С ними организации взаимодействуют с такой же интенсивностью, как с украинским обществом и другими организациями сектора. Ярче всего это выражено у организаций, которые помогают силам обороны Украины или работают с гуманитарной помощью: из них 67% и 70% взаимодействуют с волонтерами постоянно.
Инфографика: givingtuesday
Инфографика: givingtuesday
Хотя не все организации умеют, хотят или нуждаются в привлечении волонтеров, доверие к ним делает волонтерское движение субъектным, влиятельным для сектора. Согласно исследованию, 70% готовых помогать общественному сектору хотят помогать волонтерским инициативам, а не благотворительным фондам. Это скорее подчеркивает тенденцию к более прямым пожертвованиям с минимальным количеством вспомогательных звеньев между благотворителем и нуждающимся в помощи. С этой позиции волонтер — это конкретный человек, которому проще выстроить доверие, чем к организации.
Инфографика: givingtuesday
Инфографика: givingtuesday
По материалам:
Finance.ua
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