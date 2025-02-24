За первые месяцы 2025 года украинцы задонатили почти столько же, как за весь 2023 год — Finance.ua

За первые месяцы 2025 года украинцы задонатили почти столько же, как за весь 2023 год Сегодня 12:01 — Личные финансы

За первые месяцы 2025 года украинцы задонатили почти столько же, как за весь 2023 год, freepik

В 2024 году три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали более 24 млрд грн. Это на 28% больше, чем в 2023 году. 73% всех донатов собрала платформа United24.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

«24,1 млрд грн собрали 3 крупнейших благотворительных фонда Украины в прошлом году. Это на 28% больше, чем в 2023 году. В общей сложности 93 млрд грн собрали Вернись живым, Фонд Притулы и United24 за 3 года полномасштабной войны (по состоянию на февраль 2025)», — сказано в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

United24 собрала больше всего донатов в прошлом году: 17,5 млрд грн. 92% всех пожертвований, собранных этой платформой, были направлены на поддержку ВСУ. В общей сложности за 3 года великой войны United24 собрал 70 млрд грн. Стоит заметить, что до мая 2022 года пожертвования поступали на спецсчет НБУ. В дальнейшем эти средства аккумулировались и направлялись в помощь ВСУ фондом United24.

4,4 млрд грн или 18% от общего объема донатов в прошлом году удалось собрать фонду «Вернись живым». В общей сложности этот фонд за 3 года полномасштабной собрал 15 млрд грн.

Еще 2,1 млрд грн пожертвований аккумулировал фонд Сергея Притулы за 2024 год. За три года полномасштабной войны фонд собрал 8,5 млрд грн.

Инфографика: Опендатабот

Рекордным месяцем в прошлом году оказался декабрь. Так, United24 собрал 61% от суммы за год. Фонд «Вернись живым» собрал за декабрь 27,5% от суммы за год. Стоит отметить, что за первые месяцы 2025 года фондам задонатили почти столько же, как за весь 2023 год: 15,7 млрд грн против 18,7 млрд грн.

В то же время Новая почта перевезла 63 920 тонн гуманитарных грузов в 1,9 млн посылок. В первый год полномасштабной войны, в среднем, ежемесячно пересылали 20 тысяч. посылок общим весом 1,8 т, но в прошлом средний месячный показатель заметно вырос — до 160 тыс. посылок весом 5,3 т в месяц.

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Рекордсменом снова стал декабрь: за этот месяц в прошлом году Новая почта перевезла 216 789 посылок помощи весом 7 203 т.

Всего за 3 года полномасштабной войны Новая Почта перевезла 3,1 млн посылок с гуманитарной помощью общим весом 118,2 тонны. Отметим, что Гуманитарная Новая почта работает с начала российско-украинской войны с 2014 года. Всего за 10 лет было осуществлено 3 439 479 гуманитарных отправлений общим весом 138 428 т.

Инфографика: Опендатабот

Чаще всего на фронт отправляют детали для дронов, технику (планшеты, рации, зарядные станции, ретрансляторы и т. п. ), автозапчасти и автомобильные шины. Больше всего помощи сейчас направлено из Киевщины, Львовщины и Днепропетровщины. А львиная доля отправлений едет в Донецкую, Харьковскую и Днепропетровщину.

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