За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика) — Finance.ua

За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика)

За январь и 11 дней февраля 2025 года на специальный счет, который Национальный банк открыл в первые дни большой войны для сбора средств на нужды Сил Обороны, поступило 15 млрд грн (в эквиваленте национальной валюты).

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос ЭП.

Объем донатов на спецсчет НБУ с начала 2025 года почти сравнялся с объемом, который Украина привлекла за весь 2024 год и уже превысил объем донатов за весь 2023 год.

«Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества, в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира», — объясняют в НБУ.

В то же время, в регуляторе отметили, что не ведут статистику поступлений в разрезе конкретных стран, а также юридических или физических лиц.

Согласно ежедневной статистике поступлений средств на спецсчет, 31 декабря 2024 года на спецсчет НБУ поступило 3,89 млрд грн (они принимаются в учет 1 января 2025), а в течение января было осуществлено еще несколько крупных траншей донатов. В частности, 27 января — 1,18 млрд грн, 28 января — 8,42 млрд грн, 29 января — 2,04 млрд грн.

В феврале 2025 года на спецсчет НБУ поступил еще один крупный донат — 3,27 млрд грн, которые засчитали 5 февраля. Все суммы указаны в гривневом эквиваленте, хотя сами зачисления производились в разных валютах.

НБУ не стали уточнять, кто именно задонатил миллиарды гривен на спецсчет, открытый для поддержки Вооруженных Сил Украины в январе.

«НБУ не ведет статистику в разрезе стран и не отслеживает количество поступлений по типу донатера. Банки-корреспонденты, в которых открыты счета НБУ, могут аккумулировать средства в течение дня и зачислять на корсчет Национального банка общей суммой», — ответили там.

Економічна Правда По материалам:

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