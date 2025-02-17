За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика)

Казна и Политика
26
За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика)
За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика)
За январь и 11 дней февраля 2025 года на специальный счет, который Национальный банк открыл в первые дни большой войны для сбора средств на нужды Сил Обороны, поступило 15 млрд грн (в эквиваленте национальной валюты).
Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос ЭП.
Объем донатов на спецсчет НБУ с начала 2025 года почти сравнялся с объемом, который Украина привлекла за весь 2024 год и уже превысил объем донатов за весь 2023 год.
«Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества, в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира», — объясняют в НБУ.
За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика)
В то же время, в регуляторе отметили, что не ведут статистику поступлений в разрезе конкретных стран, а также юридических или физических лиц.
Согласно ежедневной статистике поступлений средств на спецсчет, 31 декабря 2024 года на спецсчет НБУ поступило 3,89 млрд грн (они принимаются в учет 1 января 2025), а в течение января было осуществлено еще несколько крупных траншей донатов. В частности, 27 января — 1,18 млрд грн, 28 января — 8,42 млрд грн, 29 января — 2,04 млрд грн.
В феврале 2025 года на спецсчет НБУ поступил еще один крупный донат — 3,27 млрд грн, которые засчитали 5 февраля. Все суммы указаны в гривневом эквиваленте, хотя сами зачисления производились в разных валютах.
За январь на спецсчет НБУ задонатили почти столько, сколько за весь 2024 (инфографика)
НБУ не стали уточнять, кто именно задонатил миллиарды гривен на спецсчет, открытый для поддержки Вооруженных Сил Украины в январе.
«НБУ не ведет статистику в разрезе стран и не отслеживает количество поступлений по типу донатера. Банки-корреспонденты, в которых открыты счета НБУ, могут аккумулировать средства в течение дня и зачислять на корсчет Национального банка общей суммой», — ответили там.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.