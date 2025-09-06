Украинский ІТ-экспорт вырос до $555 миллионов
В июле объем ИТ-экспорта из Украины составил $555 миллионов, что на $29 млн (или 5,5%) больше, чем в июне ($526 млн).
Об этом стало известно из отчета НБУ.
В июле прошлого года показатель украинского ИТ-экспорта также был меньше — $545 млн.
Всего за семь месяцев 2025 года сумма IT-экспорта составляет $3853 млн, против $3846 млн — 2024 года.
Для сравнения: в 2023 году июльский показатель составил $559 млн, а в 2022 году — $542 млн. Седьмой месяц 2021 года принес $574 млн.
В январе этого года объем экспорта IT-услуг снизился до уровня ниже $500 млн. Это первый подобный случай после стабильного превышения этой отметки в течение всего 2024 года.
Справка Finance.ua:
- за год средний размер ежемесячных донатов айтишников снизился с $188 до $155. Снизились и относительные показатели: теперь в среднем они тратят на донаты 5% дохода (в прошлом году было 7%);
- почти половина украинских IT-специалистов (48%) задумываются над переездом за границу и столько же не планируют покидать страну. На решение о переезде влияют на возраст, пол и регион проживания, тогда как уровень дохода существенной роли не играет.
