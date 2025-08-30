Майже половина айтівців думають про переїзд до інших країн: що спонукає їх виїжджати — Finance.ua

Майже половина айтівців думають про переїзд до інших країн: що спонукає їх виїжджати Сьогодні 10:15

Майже половина українських IT-фахівців (48%) замислюються над переїздом за кордон, і стільки ж не планують залишати країну. На рішення щодо переїзду впливають вік, стать та регіон проживання, тоді як рівень доходу суттєвої ролі не відіграє.

Про це свідчить дослідження DOU.

Зазначається, що активно планують переїзд 14% айтівців, так само 14% точно не збираються нікуди їхати. Ще 26% спеціалістів думають про еміграцію, але поки нічого не роблять. А 8% хотіли б поїхати за кордон на деякий час і потім повернутися.

Чи впливає вік та стать на плани щодо еміграції

За даними дослідження, чоловіки активніше планують емігрувати (16% проти 5%). Натомість, 14% жінок уже повернулися з-за кордону (серед чоловіків — 3%).

На рішення чоловіків щодо виїзду також впливає наявність бронювання чи відстрочки від служби. Ті, в кого їх немає, частіше думають про переїзд чи активно планують його проти тих, хто має.

Найменше думають про еміграцію ті, хто вже відслужив — 31%.

Більше прагнуть виїхати молоді спеціалісти до 25 років — 53% проти 45% серед айтівців старших за 30 років. Вони також частіше розглядають варіант тимчасового переїзду з подальшим поверненням.

Регіон проживання впливає на рішення

Найвища частка тих, хто активно готується до еміграції, спостерігається у містах Сходу та Півдня (Дніпро, Одеса, Миколаїв, Суми). Натомість на Заході країни їхня кількість не перевищує 12%.

Чи планують айтівці повертатися з-за кордону

Серед тих, хто вже виїхав, 20% хочуть повернутися, 42% ще не визначилися, 37% не планують.

Частка тих, хто планує повернутися, дещо вища серед фахівців, які витрачають більше, ніж заробляють (24% проти 20% серед тих, кому вистачає коштів). Ті, хто заробляє більше, ніж витрачає, частіше планують залишитися за кордоном (39% проти 35% серед решти айтівців).

Найчастіше готові повернутися ті, хто живе в Угорщині, Хорватії та Румунії. Рідше — українці з Канади, США, Кіпру та Німеччини.

Чому хочуть емігрувати:

війна та пошук безпечного місця (65−67%);

страх мобілізації (55−65%);

недовіра до влади (56−69%).

Молодь до 25 років частіше за старших айтівців хоче переїжджати через цікавість до інших країн та культур (52%), а також заради кращих професійних можливостей (39%), вищого рівня життя, соцгарантій та кращої інфраструктури (35%), а також вищих зарплат (34%).

Натомість залишаються вдома переважно через родину (68%) та віру в майбутнє України (65%). Серед тих, хто планує повертатися з-за кордону, більшість сумують за мовою, культурою і звичним середовищем (72%).

