Мировой долг достиг рекордных $337 трлн Сегодня 12:05 — Мир

Мировой долг достиг рекордных $337 трлн

К концу второго квартала 2025 года глобальный долг достиг рекордных 337,7 трлн долларов. Рост произошел благодаря смягчению финансовых условий в мире, более слабому курсу доллара США и более гибкой политике ведущих центробанков.

Об этом говорится в квартальном отчете Института международных финансов (IIF), сообщает Reuters.

За первое полугодие долг увеличился более чем на 21 трлн долларов. Наибольший рост в долларовом измерении зафиксирован в Китае, Франции, США, Германии, Великобритании и Японии. Частично этот показатель объясняется снижением курса доллара, который с начала года ослаб на 9,75% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров.

IIF отмечает, что масштабы этого роста сопоставимы со вторым полугодием 2020 года, когда из-за антикризисных мер, связанных с пандемией, долг в мире резко возрос.

По отношению к долгу к ВВП наибольший рост показали Канада, Китай, Саудовская Аравия и Польша. В то же время в Ирландии, Японии и Норвегии этот показатель снизился.

В целом соотношение долга к мировому ВВП медленно сокращается и сейчас составляет не более 324%. Однако в развивающихся странах она достигла 242,4% — это новый рекорд после пересмотра данных в майском отчете.

Общий долг на развивающихся рынках во втором квартале вырос на 3,4 трлн долларов и превысил 109 трлн долларов.

Читайте также Госдолг США превысил рекордные $37 трлн на несколько лет раньше прогнозов

По данным IIF, страны с развивающимися рынками должны погасить рекордные 3,2 трлн долларов облигаций и кредитов в оставшейся части 2025 года.

Напомним, ранее МВФ сообщал , что общий мировой долг достиг 251 трлн долларов. Правительства должны планомерно снижать госдолг и поддерживать экономический рост.

По состоянию на 31 июля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7773,87 млрд грн, или 186,13 млрд долл. США.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.