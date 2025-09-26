Мировой долг достиг рекордных $337 трлн

0 800 307 555
К концу второго квартала 2025 года глобальный долг достиг рекордных 337,7 трлн долларов. Рост произошел благодаря смягчению финансовых условий в мире, более слабому курсу доллара США и более гибкой политике ведущих центробанков.
Об этом говорится в квартальном отчете Института международных финансов (IIF), сообщает Reuters.
За первое полугодие долг увеличился более чем на 21 трлн долларов. Наибольший рост в долларовом измерении зафиксирован в Китае, Франции, США, Германии, Великобритании и Японии. Частично этот показатель объясняется снижением курса доллара, который с начала года ослаб на 9,75% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров.
IIF отмечает, что масштабы этого роста сопоставимы со вторым полугодием 2020 года, когда из-за антикризисных мер, связанных с пандемией, долг в мире резко возрос.
По отношению к долгу к ВВП наибольший рост показали Канада, Китай, Саудовская Аравия и Польша. В то же время в Ирландии, Японии и Норвегии этот показатель снизился.
В целом соотношение долга к мировому ВВП медленно сокращается и сейчас составляет не более 324%. Однако в развивающихся странах она достигла 242,4% — это новый рекорд после пересмотра данных в майском отчете.
Общий долг на развивающихся рынках во втором квартале вырос на 3,4 трлн долларов и превысил 109 трлн долларов.
По данным IIF, страны с развивающимися рынками должны погасить рекордные 3,2 трлн долларов облигаций и кредитов в оставшейся части 2025 года.
Напомним, ранее МВФ сообщал, что общий мировой долг достиг 251 трлн долларов. Правительства должны планомерно снижать госдолг и поддерживать экономический рост.
По состоянию на 31 июля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7773,87 млрд грн, или 186,13 млрд долл. США.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems