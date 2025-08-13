Госдолг США превысил рекордные $37 трлн на несколько лет раньше прогнозов — Finance.ua

Госдолг США превысил рекордные $37 трлн на несколько лет раньше прогнозов Сегодня 16:40 — Мир

Государственный долг США превысил $37 трлн, установив новый рекорд.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на отчет Министерства финансов США.

Отмечается, что уровень долга достиг отметки $37 трлн на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии.

Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса от января 2020 года, этот показатель должен быть превышен только после 2030 финансового года. Однако начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19, остановившая значительную часть экономики США, заставила правительство активно занимать средства.

Дополнительный рост расходов связан с принятием в 2025 году закона о налоговых льготах и увеличении расходов, подписанного Дональдом Трампом. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, этот закон увеличит государственный долг на $4,1 трлн в течение следующего десятилетия.

Согласно данным Счетной палаты США, рост государственного долга приводит к повышению стоимости кредитов, в частности на ипотеку и автомобили, уменьшению зарплат из-за сокращения инвестиций бизнеса и удорожанию товаров и услуг.

В январе 2024 года долг США составил $34 трлн, в июле — $35 трлн, а в ноябре — $36 трлн. «Мы добавляем триллион долларов к госдолгу каждые 5 месяцев, что более чем вдвое превышает средний темп последних 25 лет», — заявил председатель правления и генеральный директор Фонда Питера Г. Петерсона Майкл Петерсон.

Объединенный экономический комитет подсчитал, что при текущих темпах роста очередной триллион будет добавлен примерно через 173 дня.

Напомним, в марте 2025 года издание Reuters писало , что Соединенные Штаты Америки находятся на грани частичного или полного дефолта. Congressional Budget Office (CBO) обнародовала срочный прогноз, который вызывает серьезную обеспокоенность не только США, но и мирового финансового сообщества.

