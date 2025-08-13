Госдолг США превысил рекордные $37 трлн на несколько лет раньше прогнозов — Finance.ua

Госдолг США превысил рекордные $37 трлн на несколько лет раньше прогнозов
Государственный долг США превысил $37 трлн, установив новый рекорд.
Отмечается, что уровень долга достиг отметки $37 трлн на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии.
Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса от января 2020 года, этот показатель должен быть превышен только после 2030 финансового года. Однако начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19, остановившая значительную часть экономики США, заставила правительство активно занимать средства.
Дополнительный рост расходов связан с принятием в 2025 году закона о налоговых льготах и увеличении расходов, подписанного Дональдом Трампом. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, этот закон увеличит государственный долг на $4,1 трлн в течение следующего десятилетия.
Согласно данным Счетной палаты США, рост государственного долга приводит к повышению стоимости кредитов, в частности на ипотеку и автомобили, уменьшению зарплат из-за сокращения инвестиций бизнеса и удорожанию товаров и услуг.
В январе 2024 года долг США составил $34 трлн, в июле — $35 трлн, а в ноябре — $36 трлн. «Мы добавляем триллион долларов к госдолгу каждые 5 месяцев, что более чем вдвое превышает средний темп последних 25 лет», — заявил председатель правления и генеральный директор Фонда Питера Г. Петерсона Майкл Петерсон.
Объединенный экономический комитет подсчитал, что при текущих темпах роста очередной триллион будет добавлен примерно через 173 дня.
Напомним, в марте 2025 года издание Reuters писало, что Соединенные Штаты Америки находятся на грани частичного или полного дефолта. Congressional Budget Office (CBO) обнародовала срочный прогноз, который вызывает серьезную обеспокоенность не только США, но и мирового финансового сообщества.
