Трамп может увеличить долг США вдвое больше, чем Камала Гаррис — FT Сегодня 19:15 — Мир

Трамп может увеличить долг США вдвое больше, чем Камала Гаррис — FT

Экономические планы Дональда Трампа, согласно новому анализу Комитета ответственного федерального бюджета, могут привести к росту федерального долга почти вдвое больше, чем если бы президентом стала Камала Гаррис.

Об этом пишет газета Financial Times.

К 2035 году федеральный долг может возрасти на $7,5 трлн, если Трамп победит на выборах и выполнит свои обещания по снижению налогов для физических лиц и бизнеса, введению высоких тарифов на импортные товары и депортации миллионов иммигрантов.

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Платформа Гаррис, которая включает расширение налоговых льгот для малого бизнеса, улучшение доступа к недорогой детской опеке и жилью, но повышение корпоративных налогов приведет к росту долга на $3,5 трлн за тот же период.

Отчет, предупреждающий о высоком риске возможного финансового кризиса, опубликован за пять недель до президентских выборов. Опросы показывают, что борьба между кандидатами очень напряженная, и оба сосредотачивают свои кампании на экономических вопросах.

«Следующий президент столкнется со значительными финансовыми вызовами: рекордный уровень долга, большие структурные дефициты, растущие процентные выплаты и вероятное банкротство важных фондов», говорится в отчете CRFB. Также предупреждается о замедлении экономического роста и ослаблении национальной безопасности из-за большого государственного долга.

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Анализ CRFB показывает, насколько Трамп отказался от традиционной республиканской осторожности по долгу, который кандидаты часто продвигали во время предвыборных кампаний. Помимо продления налоговых сокращений, введенных в 2017 году, Трамп обещает новые налоговые скидки.

Эти планы включают снижение налога на прибыль для корпораций и сокращение налогов на доходы от сверхурочной работы, чаевых и пенсий. Также он хочет отменить ограничения на вычет налогов на уровне штатов и местных органов, что не нравится богатым пригородам.

По оценкам CRFB, только эти налоговые сокращения могут увеличить долг на $9 трлн, но общие тарифы и другие сборы могут сократить этот рост почти на $3 трлн.

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В планах Гаррис наибольшие расходы связаны с налоговыми льготами для домохозяйств с доходом менее 400 тысяч долларов и семей с маленькими детьми.

Эти меры могут увеличить долг более чем на $4 трлн, но частично это будет компенсировано увеличением корпоративного налога, который принесет около $1 трлн. Гаррис предлагает увеличить налог на капитальные доходы с 20 до 28%, что является менее существенным повышением, чем предлагал президент Джо Байден.

Учитывая неопределенность результатов выборов, какие политики будут приняты и как будет развиваться экономическая ситуация, результаты для долга могут существенно отличаться, отмечает CRFB. В лучшем случае план Гаррис не увеличит дефицит, а в худшем — прибавит $8,1 трлн. У Трампа этот показатель будет колебаться от $1,45 трлн до более чем $15 трлн.

В настоящее время государственный долг США составляет 99% от валового внутреннего продукта (ВВП) США. Согласно прогнозам этот показатель увеличится до 125% в течение следующих десяти лет, если не будет изменений в законодательстве. При Гаррис он вырастет на 8% до 133% ВВП, а при Трампе — на 17% до 142% ВВП.

Економічна Правда По материалам:

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