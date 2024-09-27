Китай увеличит государственный долг почти на 300 миллиардов долларов, чтобы возродить экономику — Finance.ua

Китай увеличит государственный долг почти на 300 миллиардов долларов, чтобы возродить экономику Сегодня 05:16 — Мир

Китай планирует выпустить облигации на сумму около 2 трлн юаней (284,43 млрд долл.) в этом году в рамках нового фискального стимула для ускорения экономического роста.

Об этом сообщает Reuters.

В рамках пакета мер Министерство финансов (МФ) планирует выпустить 1 триллион юаней специального суверенного долга, главным образом для стимулирования потребления на фоне растущего беспокойства по поводу замедленного восстановления экономики после COVID.

Часть поступлений будет использована для увеличения субсидий для обмена и обновления потребительских товаров, а также модернизации крупного бизнес-оборудования.

Вырученные средства также будут использованы для предоставления ежемесячного пособия в размере около 800 юаней, или 114 долл., на ребенка всем домохозяйствам с двумя или более детьми, за исключением первого ребенка.

Китай также намерен привлечь еще 1 триллион юаней путем отдельного выпуска государственных долговых обязательств и планирует использовать полученные средства, чтобы помочь местным органам власти решать долговые проблемы.

Большая часть фискального стимулирования Китая все еще направляется на инвестиции, но доходы уменьшаются, и расходы обременяют местные органы власти долгами в 13 трлн. Расходы домохозяйств Китая составляют менее 40% ВВП, примерно на 20 процентных пунктов ниже среднемирового показателя.

Економічна Правда По материалам:

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