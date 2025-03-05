Трамп надеется сократить госдолг США за счет продажи «золотых карт» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп надеется сократить госдолг США за счет продажи «золотых карт»

Мир
48
Трамп надеется сократить госдолг США за счет продажи «золотых карт»
Трамп надеется сократить госдолг США за счет продажи «золотых карт»
Деньги, полученные от продажи состоятельным иностранцам «золотых карт», позволят сократить госдолг США, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.
«Они намерены заплатить много денег, и на эти деньги мы собираемся сократить наш долг», — сказал Трамп в ходе обращения к Конгрессу.
По его мнению, благодаря продаже «золотых карт», которые позволяют жить в США и получить в будущем американское гражданство, удастся привлечь «блестящих, трудолюбивых людей, которые будут создавать рабочие места».
Читайте также
«Это похоже на гринкард, но лучше и более продвинуто», — отметил Трамп, говоря о «золотой карте».
Напомним, ранее Трамп объявил о запуске программы продажи «золотых карт» для состоятельных иностранцев стоимостью $5 млн. Эти карты будут предоставлять право на проживание и работу в Соединенных Штатах и ​​облегчат процесс получения гражданства. Он прогнозирует, что их будут покупать миллионами. На вопрос журналистов о возможности продажи таких карт российским олигархам президент ответил: «Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов — они очень приятные люди».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.