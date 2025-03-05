Трамп надеется сократить госдолг США за счет продажи «золотых карт» — Finance.ua

Трамп надеется сократить госдолг США за счет продажи «золотых карт»
Деньги, полученные от продажи состоятельным иностранцам «золотых карт», позволят сократить госдолг США, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.
«Они намерены заплатить много денег, и на эти деньги мы собираемся сократить наш долг», — сказал Трамп в ходе обращения к Конгрессу.
По его мнению, благодаря продаже «золотых карт», которые позволяют жить в США и получить в будущем американское гражданство, удастся привлечь «блестящих, трудолюбивых людей, которые будут создавать рабочие места».
«Это похоже на гринкард, но лучше и более продвинуто», — отметил Трамп, говоря о «золотой карте».
Напомним, ранее Трамп объявил о запуске программы продажи «золотых карт» для состоятельных иностранцев стоимостью $5 млн. Эти карты будут предоставлять право на проживание и работу в Соединенных Штатах и облегчат процесс получения гражданства. Он прогнозирует, что их будут покупать миллионами. На вопрос журналистов о возможности продажи таких карт российским олигархам президент ответил: «Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов — они очень приятные люди».
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