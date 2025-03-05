Трамп выступил в Конгрессе США: главные заявления об Украине — Finance.ua

Трамп выступил в Конгрессе США: главные заявления об Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров по миру в Украине и подписании соглашения о полезных ископаемых.
Об этом Трамп заявил в ходе своего обращения к Конгрессу.
Тему вчерашней приостановки американской военной помощи Киеву Трамп в своем выступлении не поднимал, но еще раз повторил, что намерен закончить войну в Украине как можно скорее, чтобы больше не тратить на нее деньги.
«Вы хотите, чтобы это длилось еще 5 лет? Две тысячи человек убивают каждую неделю. Это молодые россияне и украинцы, это не американцы, но я хочу, чтобы это прекратилось», — отметил Трамп.
Он отметил, что «Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа чем на защиту Украины», а США потратили около $300 млрд на оборону Украины. Он снова обвинил Джо Байдена в том, что тот «позволил потратить больше средств на эту борьбу, чем Европа».
Трамп также рассказал, что получил обращение от президента Украины Владимира Зеленского и ценит это письмо.
«Я ценю это письмо. Одновременно у нас были обсуждения с россией и мы получили мощный сигнал, что они готовы к миру. Не было бы это замечательно? Пора прекратить это безумие, эти убийства, эту бессмысленную войну, если вы хотите прекратить войны, надо говорить с обеими странами, с обеими сторонами», — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что украинская сторона выразила готовность подписать соглашение о совместной разработке полезных ископаемых в любое удобное время.
Трамп также дал понять, что принял обращение Зеленского как достаточные извинения для возобновления диалога.
Также президент США заявил о замораживании всей международной помощи, подчеркнув необходимость пересмотра эффективности расходов на внешнюю политику.
«Я объявляю о заморозке всех федеральных наймов и заморозке всех новых федеральных регуляций и заморозке всей международной помощи», — сказал Трамп.
По его словам, это решение является частью его нового плана действий, направленного на укрепление национальной безопасности и экономики США.
Президент США назвал соглашение о климатических изменениях «зеленым мошенничеством» и объявил о прекращении его действия, ссылаясь на его экономические издержки, которые, по его мнению, вредят экономике США.
Трамп также подтвердил свое решение прекратить участие США в деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив, что эта организация «не отвечает интересам Америки».
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