Внешняя помощь Украине без США в 2025: на что надеяться — Finance.ua

Внешняя помощь Украине без США в 2025: на что надеяться Сегодня 11:00

Внешняя помощь Украине без США в 2025: на что надеяться

На 2025 год потребность Украины во внешнем финансировании — на уровне 42 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Источники финансирования на 2025/2026 год:

$4,6 млрд — от Международного валютного фонда (МВФ), из которых $2,7 в 2025 году;

€12,5 млрд — по программе Ukraine Facility от ЕС;

$20 млрд — от Всемирного банка. В основном это деньги, которые предоставили США в рамках соглашения с G7 о кредите для Украины за счет доходов от замороженных активов России, но, по словам Железняка, это уже деньги Всемирного банка;

$20 млрд — в рамках того же соглашения с G7;

$10 млрд — от Канады, Японии и Великобритании как вклад в кредит от G7;

Украина также может получить средства, в частности от Норвегии, Австралии и других стран и институтов.

«Если подытожить, то станет понятно, что мы на 2025 год теоретически перекрыты на сумму 42 млрд долл. И на 2026 год тоже можем сохранить нормальную сумму», — отметил Железняк.

О чем нужно забыть

По словам депутата, «надо забыть о любых невоенных расходах и инициативах, которые финансируются за наши внутренние ресурсы. Сейчас на десятки миллиардов:

идея с «кешбэком» и раздачей 1000 грн (последняя закончилась, но были же заявления о желании ее продления).

решение потратить 30−40 млрд грн на покупку российского «атомного хлама болгар».

«Ну еще бы контрабанду, коррупцию на куче госпредприятий, крышевание „черных рынков“ и другие привычные источники власти желательно бы подсушить», — резюмировал он.

Напомним, украинские власти и эксперты МВФ согласовали решение о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) на уровне экспертов. Общий объем программы составляет около $15,5 млрд в 2023—2027 годы, из которых уже привлечено $9,8 млрд.

Украина и Великобритания подписали Соглашение о чрезвычайном займе в 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на закупку оборонительных материалов. Эти средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран Группы семи общим объемом 50 млрд долларов.

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