Україна та МВФ узгодили сьомий перегляд програми фінансування — Finance.ua

Україна та МВФ узгодили сьомий перегляд програми фінансування Сьогодні 10:41 — Казна та Політика

Україна та МВФ узгодили сьомий перегляд програми фінансування

Українська влада та експерти МВФ узгодили рішення щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) на рівні експертів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Загальний обсяг програми складає близько $15,5 млрд на 2023−2027 роки, із яких вже залучено $9,8 млрд.

Оцінка МВФ

Експерти МВФ відзначили ефективність виконання умов Програми Україною. Всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня були виконані. Впроваджено сім структурних маяків, ще один маяк виконано із затримкою.

Сторони досягли порозуміння щодо низки подальших політик та реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

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Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що Мінфін залишається відданим комплексному плану реформ.

Впровадження заходів та політик дозволить зберегти макрофінансову стабільність та пришвидшити євроінтеграційні процеси в країні.

«Ефективна та злагоджена співпраця з МВФ є одним із ключових елементів у підтримці фінансової стабільності України в умовах невизначеності. Україна продовжує плідно працювати над впровадженням спільно визначених реформ», — додав міністр фінансів.

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