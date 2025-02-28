Україна та МВФ можуть досягти нової угоди на понад 15 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та МВФ можуть досягти нової угоди на понад 15 млрд доларів

Казна та Політика
76
Україна та МВФ можуть досягти нової угоди на понад 15 млрд доларів
Україна та МВФ можуть досягти нової угоди на понад 15 млрд доларів
Україна розраховує досягти нової угоди з Міжнародним валютним фондом вже цього тижня. Розмір кредитної допомоги — 15,5 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Читайте також
За даними видання, представники МВФ наразі завершують регулярний перегляд програми в Україні, яка діє попри російсько-українську війну. Співрозмовники Bloomberg повідомили, що «переговори» між урядом України та МВФ «просуваються гладко».
20 лютого місія МВФ прибула до Києва для обговорення з представниками української влади сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).
Читайте також
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що за шість попередніх переглядів програми Україна отримала 9,8 мільярда доларів. У 2025 році Україна планує залучити від МВФ ще 2,7 млрд доларів.
Загалом від початку повномасштабної війни Росії Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 мільярда.
Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

👉 Пройти опитування

За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.