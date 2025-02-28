Україна та МВФ можуть досягти нової угоди на понад 15 млрд доларів — Finance.ua

Україна та МВФ можуть досягти нової угоди на понад 15 млрд доларів Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Україна та МВФ можуть досягти нової угоди на понад 15 млрд доларів

Україна розраховує досягти нової угоди з Міжнародним валютним фондом вже цього тижня. Розмір кредитної допомоги — 15,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, представники МВФ наразі завершують регулярний перегляд програми в Україні, яка діє попри російсько-українську війну. Співрозмовники Bloomberg повідомили, що «переговори» між урядом України та МВФ «просуваються гладко».

20 лютого місія МВФ прибула до Києва для обговорення з представниками української влади сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що за шість попередніх переглядів програми Україна отримала 9,8 мільярда доларів. У 2025 році Україна планує залучити від МВФ ще 2,7 млрд доларів.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 мільярда.

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