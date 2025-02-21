Складні обставини та динамічний контекст: МВФ про роботу місії в Україні — Finance.ua

Складні обставини та динамічний контекст: МВФ про роботу місії в Україні Сьогодні 10:41

Складні обставини та динамічний контекст: МВФ про роботу місії в Україні, www.facebook.com

Місії Міжнародного валютного фонду в Україні доводиться працювати в складних обставинах та вкрай динамічному контексті.

Про це заявив керівник місії Гевін Грей, повідомляє пресслужба НБУ.

За даними пресслужби, Грей заявив, що спираючись на успішну практику проходження шостого перегляду програми, МВФ сподівається на ефективні рішення та успішний результат сьомого перегляду.

Що обговорюють

Представники Національного банку України та Міністерства фінансів України обговорили з командою МВФ виконання умов програми EFF та ступінь готовності до сьомого перегляду, а також цілі та очікувані результати місії. У разі успішного сьомого перегляду Україна отримає черговий транш у розмірі близько $918 млн. Українська сторона запевнила представників Фонду в тому, що робить все для успішного виконання програми EFF, адже її продовження — одна з основних умов збереження сталого зовнішнього фінансування.

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НБУ продовжує виконувати свої зобов’язання за програмою. Були виконані всі структурні маяки з терміном до кінця грудня.

Зокрема, у співробітництві з ФГВФО та Міністерством фінансів проведено комплекс заходів для створення рамкової програми фінансового оздоровлення банків.

Була розроблена методологія наглядової оцінки ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності.

На підставі розробленої методології вже сформовано план наглядових дій щодо банків на підставі визначеного рівня інтенсивності нагляду на 2025 рік.

Також НБУ продовжує працювати над виконанням структурного маяка щодо ризику критично важливих третіх сторін (термін — травень цього року).

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Сторони обговорили виклики для макроекономічної стабільності, зокрема зростаючу інфляцію, реакцію монетарної політики НБУ, стан банківської системи, важливість розвитку іпотечного кредитування в контексті майбутньої післявоєнної відбудови, а також питання врегулювання ринку віртуальних активів.

«Ми готові до плідних та результативних дискусій у Києві та Варшаві та налаштовані на досягнення угоди на рівні персоналу за результатами сьомого перегляду, попри надзвичайно високий рівень невизначеності. Успішний перегляд програми додасть впевненості в подальшій підтримці України», — прокоментував Андрій Пишний.

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